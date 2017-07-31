Марунич: "Нафтогаз" лукавит, рассказывая о покупке смешанного газа

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Украина увеличила запасы газа. По данным советника Министерства энергетики и угольной промышленности Максима Белявского, в подземных хранилищах находится более 13 миллиардов кубометров газа. Это на 20% больше, чем в прошлом году.

Свое мнение о газовом балансе нашей Украины выразил в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Озвученный запас газа является аварийным или данный объем закачали к отопительному сезону?

— Во-первых, этого недостаточно будет на зиму. Но сезон закачки еще может длиться порядка 2,5 месяцев, если ничего критического не произойдет. Я напомню, что в предыдущую зиму Украина вошла с запасом 14,6 миллиардов кубических метров, и характер зимы был достаточно мягким. Поэтому запасы достаточные остались на выходе из осенне-зимнего сезона, после зимы. Поэтому, если "Нафтогаз Украины" продолжит закачку достаточными темпами, то условно говоря, на 15 октября, начало отопительного сезона, такой канонической проблемы быть не должно. В принципе еще одну вещь отмечу. Почему в прошлом году было меньше? Потому что "Нафтогаз Украины" с моей точки зрения совершил где-то ошибку. Он не осуществлял закачку во втором квартале 2016 года, а потом закачивал срочно в третьем квартале, когда цена выросла. Но уже пути назад не было. Там был ряд объективных, субъективных причин, причем более того это прямо критиковал министр энергетики Игорь Насалик, если вы помните. Поэтому в этом году ситуация поменялась. У "Нафтогаза" есть достаточные объемы средств по ряду причин. И объем транзита российского газа вырос с начала года, и выручка от транзита растет. Плюс кредитные средства ЕБРР, также какая-то выручка от украинских потребителей. И в целом ситуация выглядит куда более оптимистично, чем в прошлом году. По крайней мере, говорить о таких грубых ошибках, допущенных в 2016 году, наверное, нет сейчас оснований.

Откуда берется этот газ?

— Это реверсный газ и газ украинской добычи. Давайте будем реалистами. Если в таком жестком каком-то понимании, это российский газ, который прошел через территорию Украины, был куплен европейскими трейдерами и вернулся назад. До хаба он физически не доходит. Он возвращается. Он 20 километров отошел от украинско-словацкой границы, потом вернулся обратно. Это если так рассуждать прямо так жестко и четко.

Заявляли, что Украина покупает газ на европейском хабе, что там газ смешанный, в принципе и российский, и из Норвегии.

— С точки зрения цены — он смешанный. А с точки зрения его физического… Еще повторю, из Норвегии никто ни одного куба газа в Украину не поставил. Это я вам с полной ответственностью могу заявить. Поэтому если в "Нафтогазе" рассказывают про смешанный газ, они лукавят немного. Это российский газ, и даже по физическим характеристикам он российский.

Сколько Украине в нормальном режиме для прохождения зимы необходимо газа?

— В прошлом году Кабмин требовал он "Нафтогаза" накопить 17 миллиардов кубических метров газа. Это поручение не было выполнено, а было провалено. Но тем не менее, из-за отсутствия промышленного роста удалось в целом пройти нормально отопительный сезон. Я думаю, что в текущем году скорее всего будут ориентироваться на запасы порядка 15, возможно 16 миллиардов кубических метров. В принципе при текущих темпах закачки — это совершенно реальные цифры.

Какие цифры показывает украинская добыча газа?

— У нас по итогам первого полугодия есть незначительный прирост производства газа, где-то на уровне 3%. Но это не те объемы. То есть это хорошо, что растет добыча, но это не такие значительные объемы. Прирост по итогам года может составить 100 миллионов кубов, 200-250 миллионов кубов. Что б вы понимали, Украина зимой потребляет ежедневно даже в нынешнем состоянии, в нынешних границах около 100 миллионов кубов в сутки. То есть условно говоря, если у нас добыча выросла на 250-300 миллионов, то это трое суток зимнего потребления. То есть это не так много.

Прокомментируйте историю с трейдерами из Швейцарии и Франции.

— Вы приняли на себя обязательства, подписав соглашение об Ассоциации, вступив в энергетическое сообщество ЕС и приняв закон о рынке природного газа, который имплементирует нормы третьего энергопакета — открыть свой рынок. Поэтому с одной стороны, "Нафтогаз" теряет маржу на этом рынке, это промышленного производства. Он пускает иностранных трейдеров. Но с другой стороны, так во всей Европе, и этого не делать мы не можем, потому что иначе нас просто Европа заставит это сделать. Потому что мы таким образом, если этого не сделаем, то нарушим те обязательства, которые взяли на себя, то есть власть — в рамках соглашения об Ассоциации. Потому что назад пути нет. Да, «Нафтогаз» теряет маржу, потому что в противном случае, он бы мог сам торговать этим газом. Снижения цены, как вы видите, не происходит. То есть по идее логика в чем? Что появление конкурентов на рынке, точнее большого количества трейдеров, должно привести к конкуренции и падению цен. Но этого не происходит по ряду объективных причин. Но это тема для отдельного разговора, почему так не происходит. Но это по факту не происходит. Цена привязана к импортному паритету, и такой будет оставаться в ближайшие годы.

Европейские нефтетрейдеры, если будут влиять, то только на рынок промышленного газа?

— Никто не хочет возиться с населением — это сложно, это сопряжено с рядом трудностей. Пока они вышли на промышленный рынок, то есть сегмент рынка поставок промышленным потребителям. И о намерениях выходить на другие секторы я не слышал. И это не так просто, как кажется на первый взгляд. Это такой трудоемкий, капиталоемкий процесс.

Ранее Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что экономия, о которой объявил "Нафтогаз", весьма условная, поскольку на закупку газа в 2017 году придется потратить на 20% больше, чем в 2016 году.