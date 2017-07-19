Кабмин утвердил финансовый план "Нафтогаза"

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. В среду, 19 июля, Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" на 2017 год.

Решение было принято в ходе заседания правительства единогласно, сообщает УНИАН.

"Принятие Кабинетом министров финансового плана позволит улучшить и эффективно управлять процессами реорганизации компании", — сказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.

По его словам, решение Кабмина предполагает корректировку доходной части финплана "Нафтогаза" в соответствии с действующими ценовым показателями на рынке природного газа по состоянию на 1 апреля 2017 года.

"Также есть предложение, чтобы "Нафтогаз" совместно с Минэкономразвития, Минфином и Минэнергоугля скорректировали показатели доходной части финплана на 2017 год в соответствии с действующими ценами на 1 апреля 2017 года. И по результатам, направить в Кабинет министров соответствующий проект согласованного решения правительства", — сказал Кубив.

Как сообщалось ранее, "Нафтогаз Украины" с октября ждет повышения цены на газ для населения на 18,84% или на 931 гривну за 1 тыс. куб. м до 5 тыс. 873 грн за 1 тыс. куб. м без налога на добавочную стоимость.