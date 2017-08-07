"Нафтогаз" существенно увеличит в Стокгольме исковые требования к "Газпрому"

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" планирует увеличить исковые требования к "Газпрому" в Стокгольмском суде по иску о транзите более чем на 5 миллиардов долларов — до более чем 18 миллиардов, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

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"По транзитному контракту мы ждем решение по нашим искам… наши исковые требования уже более 13 миллиардов, которые мы уже выставили, а мы еще выставим более чем на 5 миллиардов долларов", — сказал Витренко в понедельник в интервью украинскому "Пятому каналу".

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года. Арбитраж на прошлой неделе вынес промежуточное решение в споре по контракту на поставки газа в Украину.