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    "Нафтогаз" существенно увеличит в Стокгольме исковые требования к "Газпрому"

    Тема:

    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко (587)

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    По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, украинская компания увеличит исковые требования к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже, помимо уже выставленных 13 млрд долл, еще на 5 млрд дол.
    Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" планирует увеличить исковые требования к "Газпрому" в Стокгольмском суде по иску о транзите более чем на 5 миллиардов долларов — до более чем 18 миллиардов, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Землянский: Стокгольмский арбитраж, репутационные потери и транзит

    Смотрите также: Эксперт о том, что означает для Украины решение Стокгольмского арбитража

    "По транзитному контракту мы ждем решение по нашим искам… наши исковые требования уже более 13 миллиардов, которые мы уже выставили, а мы еще выставим более чем на 5 миллиардов долларов", — сказал Витренко в понедельник в интервью украинскому "Пятому каналу".

    "Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года. Арбитраж на прошлой неделе вынес промежуточное решение в споре по контракту на поставки газа в Украину.

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