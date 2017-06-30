"Нафтогаз": решение Стокгольмского арбитража - удар по России в целом

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Россия всем рассказывала, как она субсидирует Украину, а на самом деле условия поставки российского газа были кабальными для Украины, заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, комментируя высказывания российского газового монополиста по поводу решения Стокгольмского арбитража.

Ранее в пятницу, 30 июня, стало известно, что "Газпром" принял решение обжаловать промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" в апелляционном суде Швеции.

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"Очевидно, что полностью проиграв по "бери-или-плати", а речь шла о сумме более 40 млрд долларов, "Газпром" не может быть рад по этому поводу. Тем более, что арбитражный трибунал признал наше право на пересмотр цены и получение компенсации за переплаты. Это удар не только для "Газпрома", а для России в целом — ведь международный трибунал признал, что на протяжении многих лет Россия выставляла Украине неразумно избыточные требования. Другими словами, Россия всем рассказывала, как она субсидирует Украину, а на самом деле условия поставки российского газа были кабальными для Украины", — говорится в заявлении Витренко, опубликованном на странице НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Скриншот Facebook НАК "Нафтогаз Украины" Комментарий Юрия Витренко

При этом он отметил, что сомневался, что "Газпром" будет оспаривать решение трибунала. По его мнению, решение Стокгольмского арбитража — "достаточно обосновано".

"В любом случае, данный протест "Газпрома" не остановит исполнение решения арбитражного трибунала…" — резюмировал Витренко.

Стокгольмский арбитраж в среду, 31 мая, вынес следующее промежуточное решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда, заявил, что документ еще предстоит проанализировать.

Ранее сообщалось, что окончательное решение Стокгольмского арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для "Нафтогаза" может быть имплементировано уже к концу нынешнего лета, после чего "Нафтогаз" сможет закупать "газпромовский" газпо цене ниже, чем в Европе.