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    Политика

    МИД ждет в ноябре решение арбитража по спору "Газпрома" и "Нафтогаза"

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    В МИД отметили, что сроки решения Стокгольмского арбитража сдвинули, прежде всего, из-за подсчетов, касающихся выполнения решения по существу арбитража.
    Министерство иностранных дел Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что окончательное решение Стокгольмского арбитража по спору "Нафтогаз Украина" и "Газпром" по поставкам газа может быть вынесено в ноябре.

    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ранее коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что ожидает окончательного решения Стокгольмского суда по спору с "Газпромом" по поставкам газа в 2017 году, но не ранее осени.

    "Сейчас немного подвинули сроки, и предварительно это конец ноября", — сказала Зеркаль во вторник в эфире телеканала "5 канал".

    По ее словам, сроки сдвинули, прежде всего, из-за подсчетов, касающихся выполнения решения по существу арбитража. "Они должны быть проведены сторонами. Стороны должны прийти к общему знаменателю. После этого, если они не приходят к общему знаменателю, тогда уже арбитраж подключается к рассмотрению этого вопроса", — сказала Зеркаль.

    Другим фактором, влияющим на сроки принятия решения, по ее словам, является привязка ко второму делу о транзите газа. "Конечно, здесь есть определенная корреляция… Они запараллелили эти два дела", — добавила Зеркаль.

    Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения пока не обнародован, однако украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и уже опроверг отмену судом правила take or pay.

    Руководитель энергетической секции группы поддержки Украины в Еврокомиссии Торстен Воллерт рассчитывает, что промежуточное решение Стокгольмского арбитража станет "хорошей основой" для переговоров РФ и Украины о дальнейших поставках газа.

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