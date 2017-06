"Газпром" обжалует решение арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом"

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" обжалует в суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом", сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

"Было промежуточное решение Стокгольмского арбитража, это не окончательное, а промежуточное решение. По предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража, взыскание с НАК "Нафтогаз Украины" в пользу "Газпрома" превышает сумму 1,7 миллиарда долларов", — сказал он.

"Вместе с тем, аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной, и "Газпром" принял решение обжаловать промежуточное решение Стокгольмского арбитража в апелляционном суде Швеции", — сообщил Миллер в пятницу на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров "Газпрома".

Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину. Текст решения пока не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.

Руководитель энергетической секции группы поддержки Украины в Еврокомиссии Торстен Воллерт рассчитывает, что промежуточное решение Стокгольмского арбитража станет "хорошей основой" для переговоров РФ и Украины о дальнейших поставках газа.