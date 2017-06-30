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    "Газпром" обжалует решение арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом"

    Тема:

    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко (579)

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    Российский газовый монополист принял решение обжаловать промежуточное решение Стокгольмского арбитража в апелляционном суде Швеции, так как "аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной".
    Рекламная вывеска с надписью Газпром на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    УНИАН Давыдова Александра

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" обжалует в суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по спору с "Нафтогазом", сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

    "Было промежуточное решение Стокгольмского арбитража, это не окончательное, а промежуточное решение. По предварительной экономической оценке, в соответствии с предварительным решением Стокгольмского арбитража, взыскание с НАК "Нафтогаз Украины" в пользу "Газпрома" превышает сумму 1,7 миллиарда долларов", — сказал он.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: решение Стокгольмского арбитража и "политическая мухобойка"

    "Вместе с тем, аргументация арбитров по многим вопросам промежуточного решения представляется недостаточной, и "Газпром" принял решение обжаловать промежуточное решение Стокгольмского арбитража в апелляционном суде Швеции", — сообщил Миллер в пятницу на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров "Газпрома".

    Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину. Текст решения пока не обнародован, однако украинская сторона заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и опроверг отмену судом правила take or pay.

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    Руководитель энергетической секции группы поддержки Украины в Еврокомиссии Торстен Воллерт рассчитывает, что промежуточное решение Стокгольмского арбитража станет "хорошей основой" для переговоров РФ и Украины о дальнейших поставках газа.

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