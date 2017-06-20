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    Стокгольм намерен отложить решение по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

    Тема:

    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко (576)

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    Речь идет о транзитном споре Украины и России, которое находится на финальном этапе. По словам представителя украинской компании Ярослава Теклюка, "это будет несколько месяцев".
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Стокгольмский арбитраж планирует отложить ориентировочно "на несколько месяцев" вынесение решения по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", сообщил директор украинской компании по юридическим вопросам Ярослав Теклюк.

    "Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.

    Юлия Тимошенко
    Facebook Юлии Тимошенко
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    "Это дело (о транзите – Ред.) сейчас также находится на финальном этапе — в конце прошлого года прошли устные слушания, и теперь суд готовит решение. Оно должно быть вынесено до конца июня, однако в ходе телефонной конференции с нашим советником суд сообщил, что он планирует обратиться в секретариат Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма с просьбой о переносе предельной даты вынесения окончательного решения. На время, сказать трудно, но думаю, это будет несколько месяцев", — сказал Теклюк в интервью "Юридической газете", которое размещено на сайте "Нафтогаза".

    Стокгольмский арбитраж ранее вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину. Текст решения пока не был обнародован, однако украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева.

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