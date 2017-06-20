Стокгольм намерен отложить решение по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Стокгольмский арбитраж планирует отложить ориентировочно "на несколько месяцев" вынесение решения по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза Украины", сообщил директор украинской компании по юридическим вопросам Ярослав Теклюк.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.

"Это дело (о транзите – Ред.) сейчас также находится на финальном этапе — в конце прошлого года прошли устные слушания, и теперь суд готовит решение. Оно должно быть вынесено до конца июня, однако в ходе телефонной конференции с нашим советником суд сообщил, что он планирует обратиться в секретариат Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма с просьбой о переносе предельной даты вынесения окончательного решения. На время, сказать трудно, но думаю, это будет несколько месяцев", — сказал Теклюк в интервью "Юридической газете", которое размещено на сайте "Нафтогаза".

Стокгольмский арбитраж ранее вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину. Текст решения пока не был обнародован, однако украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева.