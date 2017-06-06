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    Аналитика и комментарии

    Качановская ждет. Стокгольмский арбитраж и Тимошенко

    Тема:

    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ (549)

    (обновлено: )91540
    Малопонятная для простого украинца история с промежуточной победой Украины над Россией в Стокгольмском арбитраже в отношении контракта на поставку газа рискует обернуться увлекательным политическим сериалом.
    Юлия Тимошенко
    Facebook Юлии Тимошенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Искупав страну в реках популизма по поводу "газового" триумфа над "агрессором" из РФ, политики взялись за решение локальных электоральных вопросов. Учитывая, что лидер "Батькивщиы" Юлия Тимошенко давно и регулярно дышит в спину Петру Порошенко и его президентскому рейтингу, на Банковой не преминули воспользоваться случаем. 

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    Напрочь забыв о том, что совсем недавно Тимошенко именовалась не иначе как политической узницей «режима Януковича», а подписанные ею контракты с "Газпромом" считались вполне удобоваримыми, власть неожиданно поменяла риторику. 

    Так, пропрезидентская фракция "Блок Петра Порошенко" во вторник утром неожиданно потребовала заслушать бывшего экс-премьера Юлию Тимошенко, подписавшую газовые контракты с РФ в 2009 году.  Глава фракции Артур Герасимов и вовсе предложил рассмотреть вопрос коррупционной составляющей этого соглашения и "совершения госизмены" Юлией Тимошенко. По словам политика, подписанный контракт — это не просто "преступление против украинского народа — это предательство национальных интересов". 

    "Мы требуем, чтобы независимые новосозданные антикоррупционные органы: Национальное антикоррупционное бюро, Антикоррупционная прокуратура — немедленно и публично начали разбираться в ситуации и на протяжении двух недель проинформировали парламент о результатах. Мы призываем комитеты Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, антикоррупционный комитет немедленно вызвать бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко рассмотреть вопрос государственной измены и коррупционную составляющую газового контракта 2009 года", — заявил лидер фракции на заседании согласительного совета. 

    "На себя посмотрите!"

    Реакция Юлии Тимошенко, перед которой неожиданно встала перспектива возвращения в "места не столь отдаленные" не заставила себя долго ждать. По словам Тимошенко, власть будет использовать решение Стокгольмского арбитража по газовому контракту с Россией для борьбы с "Батькивщиной" как с политическим оппонентом.

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    "Коррумпированная мафия Порошенко, а также их пустозвоны-марионетки, которые живут и работают за их счет и в их пользу, сегодня использовали решение в Стокгольмском арбитражном суде для того, чтобы уничтожать партию "Батькивщина" как оппонента", — парировала Тимошенко.

    В качестве "ответки" лично Герасимову экс-премьер министр вспомнила о его сомнительном прошлом.

    "Очень приятно было с этой трибуны слушать от бывшего регионала, от человека, у которого убийцы, такие как Моторола, Безлер работали помощниками и расстреливали людей, слушать о государственной измене", — была непреклонна Тимошенко.

    Закрыть дорогу к президентству

    О том, что новый политический сериал только начинается говорят и эксперты. Так, по мнению политолога, директора Фонда гуманитарных стратегий Михаила Павлива, предварительное Стокгольмского арбитража открывает дорогу к подтверждению выводов суда, отправившего Юлию Тимошенко за решетку, а следовательно, открывает дорогу к пересмотру или отмене решений февраля 2014 года, по которым она вышла на свободу. 

    "Нет, никто ее в Качановку отправлять не будет. Только и всего — восстановят судимость и "освободят" по УДО. А человек с судимостью не может баллотироваться в президенты Украины. Бинго!" — считает Павлив.

    Дела не будет 

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    Вместе с тем, в экспертной среде есть и те, кто сомневается, что делу о "газовых" контрактах Юлии Тимошенко будет дан серьезный ход. По словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, к "мутным схемам" 2009-го года причастна фактически вся политическая верхушка. 

    "В свое время никто не давал этому соглашению каких-то негативных оценок. Очевидно, что весь диалог вокруг этих контрактов — это политическая игра, спекуляция и инструмент борьбы. Я думаю, что это ничем не закончится. Ведь если власть поднимет вопрос об ответственности Юлии Тимошенко, то признает, что полностью поддерживает Виктора Януковича, который как раз судил Тимошенко за этот контракт. А если бывший президент был прав в этом, то, возможно, и в остальном он тоже был прав? Мне кажется, это был обычный "вброс" для того, чтобы дискредитировать Тимошенко", — подытожил политолог.

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