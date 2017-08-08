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    В Киеве полсотни мужчин с битами и дымовыми шашками атаковали электричку

    (обновлено: )43342
    Число нападавших превысило 50 человек. По данным "Укрзализныци", мужчины с битами угрожали локомотивной бригаде и не давали выйти из кабины машиниста, жгли на платформе дымовые шашки, раскрашивали вагоны и снимали все на видео.
    Пассажирский поезд. Архивное фото
    Volodymyr Omelyan/Facebook

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Более 50 человек в масках разрисовали восемь вагонов электропоезда Гребенка (Полтавская область) — Киев, инцидент произошел в понедельник в столице на платформе станции им. Георгия Кирпы, сообщает во вторник пресс-служба "Укрзализныци".

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    Согласно сообщению, неизвестные использовали стоп-кран, некоторые из них были вооружены битами.

    "Мужчины с битами угрожали локомотивной бригаде и не давали выйти из кабины машиниста, жгли на платформе дымовые шашки, раскрашивали вагоны и снимали все на видео. Также не выпускали пассажиров из вагонов электропоезда. Во время происшествия железнодорожники вызвали полицию, ВОХР (военизированная охрана — Ред.) и СБУ (Служба безопасности Украины — Ред.)", — говорится в сообщении.

    По прибытии электропоезда на станцию ​​Борщаговка-Техническая приехали сотрудники полиции и составили соответствующий акт. 

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    Поезд был задержан на 25 минут. Предварительный ущерб составил 150 тысяч гривен, на перекраску уйдет около двух недель, добавили в "Укрзализныце".

    Как была разрисована электричка, не уточняется. О пострадавших также не сообщается.

    Ранее вандалы облили красной краской памятник, установленный в честь участников событий 1917-1921 годов и советского этапа Второй мировой войны — 1941-1945 годов в сквере Славы в Кропивницком.

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