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    Происшествия

    В Крыму спасли украинца, трое суток плававшего в море на батуте

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    По предварительным данным, молодой человек работал охранником в курортной зоне в районе села Лазурное, решил переночевать на батуте у побережья, а проснувшись, обнаружил, что его отнесло в открытое море.
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    RIA News Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина, Максим Грознов. В Крыму спасли 19-летнего гражданина Украины, который находился в открытом море на надувном батуте на протяжении трех суток, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ РФ в Крыму.

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    Сигнал об обнаружении человека в Каркинитском заливе (запад полуострова) поступил в погранслужбу 5 августа, сообщение о происшествии было распространено во вторник. Пограничный сторожевой катер достиг заданной точки, где обнаружил молодого человека на надувном батуте.

    "После того, как его подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь, выяснилось, что пострадавший – гражданин Украины Дорошенко Михаил Александрович 1998 года рождения. Мужчина находился в состоянии средней тяжести и был крайне истощен", — сообщили в погрануправлении.

    Как рассказал сам потерпевший — житель Херсонской области, он работал охранником в курортной зоне в районе села Лазурное. Расположившись на надувном батуте на ночлег у побережья и проснувшись на следующее утро, Дорошенко обнаружил, что находится в открытом море. Там он провел почти трое суток в условиях сильнейшей жары (в последние несколько дней температура воздуха в тени в Крыму достигает 40 градусов), отсутствия воды и еды.

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    Молодой человек был доставлен в Центральную больницу пгт. Черноморское, где ему был поставлен диагноз "тепловой удар, обезвоживание организма". Пограничники организовали питание, размещение пострадавшего и обеспечили его комплектом одежды, отметили в пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что в Кировоградской области утонули четыре человека, среди погибших двое детей.

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