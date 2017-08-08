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    Россия

    В РФ ответили на планы Киева разорвать еще одно соглашение

    (обновлено: )35320
    Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников раскритиковал намерение Киева разорвать с Москвой соглашение о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны.
    Флаг Украины на фоне герба России
    УНИАН

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) заявил РИА Новости, что Украина вредит в первую очередь себе, прекращая действие соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны, поскольку Россия уже превзошла Киев в этом направлении.

    Флаги Украины и России
    КГГА
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    Украина намерена прекратить действие соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте продукции военного назначения в третьи страны, следует из опубликованной во вторник повестки заседания правительства на среду.

    Российский депутат пояснил, что такие соглашения заключаются, чтобы не мешать друг другу на этом рынке: "имеется в виду то, что мы делаем одну и ту же продукцию и согласовываем действия, согласовываем цены".

    "И Россия, и Украина, выходя из этих соглашений, теряют, конечно, но мы уже создали свою продукцию, которую раньше делали вместе, так что они нанесут ущерб прежде всего себе, но у Киева сейчас политика такая: на зло маме уши отморожу, но лишь бы не сотрудничать", — заявил Калашников.

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    Парламентарий добавил, что теперь Россия и Украина перестанут согласовывать действиях по этому направлению, "хотя у нас уже и кооперации нет той, что была раньше".

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