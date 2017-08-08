К перекрытой улице в Киеве стянули полицию и Нацгвардию, начались стычки

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Между местными жителями, перекрывшими вечером во вторник улицу Братиславскую в Киеве, и правоохранителями начались столкновения, есть задержанные.

"На улице Братиславской начались схватки. Полиция и Нацгвардия оттесняет людей с проезжей части. Есть задержанные", — сообщается на странице "КиевИнформ" в Facebook.

КиевИнформ/Facebook, 8 августа 2017

Ранее сообщалось, что местные жители перекрыли улицу Братиславскую из-за ночного захвата кооперативной парковки утром 8 августа.

КиевИнформ/Facebook Полиция и бойцы Нацгвардии на улице Братиславской в Киеве, перекрытой недовольными жителями 8 августа 2017

КиевИнформ/Facebook Полиция и бойцы Нацгвардии на улице Братиславской в Киеве, перекрытой недовольными жителями 8 августа 2017

На минувшей неделе протестующие перекрыли участок Харьковского шоссе в Киеве, в результате была заблокирована работа трамваев и автобусов в этом районе.

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Жители восьми домов перекрыли дорогу, выступая против отключения им электро- и водоснабжения с 31 июля. Митингующие выложили на дорогу щитки, пару шин и бутылки с водой. Маршруты движения трамваев и автобусов были изменены. Позже жители и власти города достигли договоренности, и движение было разблокировано.