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    К перекрытой улице в Киеве стянули полицию и Нацгвардию, начались стычки

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    Парковка раздора. Киевляне вышли на протест (189)

    (обновлено: )73710
    В соцсетях сообщается, что сотрудники правоохранительных органов пытаются оттеснить людей с проезжей части, в результате чего между ними возникают столкновения.
    Полиция и бойцы Нацгвардии на улице Братиславской в Киеве, перекрытой недовольными жителями 8 августа 2017
    КиевИнформ/Facebook

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Между местными жителями, перекрывшими вечером во вторник улицу Братиславскую в Киеве, и правоохранителями начались столкновения, есть задержанные.

    "На улице Братиславской начались схватки. Полиция и Нацгвардия оттесняет людей с проезжей части. Есть задержанные", — сообщается на странице "КиевИнформ" в Facebook.

    КиевИнформ/Facebook, 8 августа 2017

    Ранее сообщалось, что местные жители перекрыли улицу Братиславскую из-за ночного захвата кооперативной парковки утром 8 августа.

    КиевИнформ/Facebook
    Полиция и бойцы Нацгвардии на улице Братиславской в Киеве, перекрытой недовольными жителями 8 августа 2017
    КиевИнформ/Facebook
    Полиция и бойцы Нацгвардии на улице Братиславской в Киеве, перекрытой недовольными жителями 8 августа 2017

    На минувшей неделе протестующие перекрыли участок Харьковского шоссе в Киеве, в результате была заблокирована работа трамваев и автобусов в этом районе.

    Смотрите также: Коммунальный коллапс, или Бунт на Харьковском шоссе в Киеве

    Жители восьми домов перекрыли дорогу, выступая против отключения им электро- и водоснабжения с 31 июля. Митингующие выложили на дорогу щитки, пару шин и бутылки с водой. Маршруты движения трамваев и автобусов были изменены. Позже жители и власти города достигли договоренности, и движение было разблокировано.

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