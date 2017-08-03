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    Харьковское шоссе в Киеве по-прежнему перекрыто, власти игнорируют

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    По словам представителя патрульной полиции, неизвестно, когда восстановится движение, поскольку люди требуют, чтобы к ним вышли представители власти. По данным полиции, с момента начала протеста вечером к людям никто от властей не выходил.
    Харьковское шоссе в Киеве по-прежнему перекрыто
    "Украинская правда"

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Харьковское шоссе в Киеве по-прежнему перекрыто в связи с протестом жителей домов, требующих возобновить подачу горячей воды и электричества, сообщает в четверг "Украинская правда".

    Как уточняется, на остановке Гашека, 12, не ходят ни трамваи, ни автобусы с 19:00 среды, шоссе перекрыто от Ленинградской площади до Института химии.

    По словам представителя патрульной полиции, который перекрыл дорогу на остановке Ярослава Гашека, неизвестно, когда восстановят движение, поскольку люди требуют, чтобы к ним вышли представители власти. По данным полиции, с момента начала протеста вечером к людям никто от властей не выходил.

    "Украинская правда"
    Харьковское шоссе в Киеве по-прежнему перекрыто

    По состоянию на 8:30 не ходят даже маршрутки, они доезжают до Ленинградской площади и разворачиваются.

    Накануне вечером, 2 августа, несколько сотен граждан перекрыли движение по Харьковскому шоссе в районе MegaCity (близ Института химии) в Киеве, требуя возобновить подачу в их дома горячей воды и электричества. По словам граждан, водо- и электроснабжение отключено уже трое суток.  

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