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    Фотоленты

    Коммунальный коллапс, или Бунт на Харьковском шоссе в Киеве

    Тема:

    Верните свет и воду. Протесты по-киевски (180)

    (обновлено: )24121
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    kiev.segodnya.ua
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    kiev.segodnya.ua
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    kiev.segodnya.ua
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    kiev.segodnya.ua
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    kiev.segodnya.ua
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    kiev.segodnya.ua
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    kiev.segodnya.ua
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    kiev.segodnya.ua
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    kiev.segodnya.ua
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    kiev.segodnya.ua
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    facebook.com/andrii.lavreniuk.9
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    facebook.com/andrii.lavreniuk.9
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    facebook.com/andrii.lavreniuk.9
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    facebook.com/andrii.lavreniuk.9

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    Протестующие перекрыли участок Харьковского шоссе в Киеве, в результате заблокирована работа трамваев и автобусов в этом районе, сообщила в четверг пресс-служба администрации столицы Украины.

    Блокирование Харьковского шоссе в Киеве
    РИА Новости Украина
    "Верните свет и воду!". В Киеве перекрыли Харьковское шоссе

    По данным интернет-издания "Украинская правда", жители восьми домов перекрыли дорогу, выступая против отключения им электро — и водоснабжения с 31 июля. Они протестуют еще с вечера среды. Митингующие выложили на дорогу щитки, пару шин и бутылки с водой.

    "Третьего августа с начала движения, а именно с 04.00, митингующими перекрыто Харьковское шоссе в районе остановки "Институт химии". Так, заблокирована работа трамваев маршрутов № 8, 22, 29 и автобусов маршрутов № 42, 45, 51, 3, 115. На участке работает полиция", — говорится в сообщении на сайте городской администрации.

    Маршруты движения трамваев и автобусов изменены.

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