наверх
08.08.201722:35
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Киевляне перекрыли улицу из-за захвата кооперативной парковки

    Тема:

    Парковка раздора. Киевляне вышли на протест (189)

    (обновлено: )40510
    В соцсетях появилась информация, что люди перекрыли улицу Братиславскую из-за ночного захвата кооперативной парковки. Периодически возникают потасовки с полицией и водителями.
    Перекрытие улицы Братиславской из-за захвата кооперативной парковки, 8 августа 2017
    КиевИнформ/Facebook

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Местные жители вечером во вторник перекрыли улицу Братиславскую в Киеве из-за ночного захвата кооперативной парковки утром 8 августа.

    "Люди перекрыли улицу Братиславскую из-за ночного захвата кооперативной парковки неизвестными сегодня утром. Жители говорят, что захват осуществил "Эпицентр" для расширения на территорию парковки. Периодически возникают потасовки с полицией и водителями", — сообщается на странице "КиевИнформ" в Facebook.

    КиевИнформ/Facebook, 8 августа 2017

    Протестующие пропускают общественный транспорт и автомобили скорой помощи.

    КиевИнформ/Facebook
    Перекрытие улицы Братиславской из-за захвата кооперативной парковки, 8 августа 2017

    На минувшей неделе протестующие перекрыли участок Харьковского шоссе в Киеве, в результате была заблокирована работа трамваев и автобусов в этом районе.

    Смотрите также: Коммунальный коллапс, или Бунт на Харьковском шоссе в Киеве

    Жители восьми домов перекрыли дорогу, выступая против отключения им электро- и водоснабжения с 31 июля. Митингующие выложили на дорогу щитки, пару шин и бутылки с водой. Маршруты движения трамваев и автобусов были изменены. Позже жители и власти города достигли договоренности, и движение было разблокировано.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Парковка раздора. Киевляне вышли на протест
    Скорая в Китае. Архивное фото
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого