Киевляне перекрыли улицу из-за захвата кооперативной парковки

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Местные жители вечером во вторник перекрыли улицу Братиславскую в Киеве из-за ночного захвата кооперативной парковки утром 8 августа.

"Люди перекрыли улицу Братиславскую из-за ночного захвата кооперативной парковки неизвестными сегодня утром. Жители говорят, что захват осуществил "Эпицентр" для расширения на территорию парковки. Периодически возникают потасовки с полицией и водителями", — сообщается на странице "КиевИнформ" в Facebook.

КиевИнформ/Facebook, 8 августа 2017

Протестующие пропускают общественный транспорт и автомобили скорой помощи.

КиевИнформ/Facebook Перекрытие улицы Братиславской из-за захвата кооперативной парковки, 8 августа 2017

На минувшей неделе протестующие перекрыли участок Харьковского шоссе в Киеве, в результате была заблокирована работа трамваев и автобусов в этом районе.

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Жители восьми домов перекрыли дорогу, выступая против отключения им электро- и водоснабжения с 31 июля. Митингующие выложили на дорогу щитки, пару шин и бутылки с водой. Маршруты движения трамваев и автобусов были изменены. Позже жители и власти города достигли договоренности, и движение было разблокировано.