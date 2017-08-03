Протест на Харьковском шоссе. Власть Киева ведет переговоры с жителями

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Представители киевской власти, застройщика и компании "Киевэнерго" прибыли на переговоры к протестующим, Харьковское шоссе перекрыто для автомобилей, сообщает "Киевэнерго" на странице в Facebook.

"Cейчас идут переговоры жителей домов Войцеховского с городскими властями, застройщиком и "Киевэнерго", — говорится в сообщении.

Пресс-служба компании отметила, что соглашение об электроснабжении между застройщиком и энергокомпанией было заключено только на период строительства.

facebook.com/kyivenergo Переговоры жителей домов на Харьковском шоссе в Киеве с властью города, 3 августа 2017

"Фактически дома ООО "Эверест плюс" по улице Харьковское шоссе (ОСМД "Стародарницкий", "Власна оселя", "Родинний затишок 24" и ЖСК "Флагман 10") является стройплощадкой. Несмотря на заселение, дома не введены в эксплуатацию", — сказано в сообщении.

По состоянию на 1 августа долг компании "Эверест плюс" за электроэнергию составляет более 3,3 миллиона гривен, добавили в "Киевэнерго".