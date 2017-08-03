наверх
03.08.201715:10
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Протест на Харьковском шоссе. Власть Киева ведет переговоры с жителями

    (обновлено: )148
    Переговоры жителей домов на Харьковском шоссе в Киеве с властью города, 3 августа 2017
    facebook.com/kyivenergo

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Представители киевской власти, застройщика и компании "Киевэнерго" прибыли на переговоры к протестующим, Харьковское шоссе перекрыто для автомобилей, сообщает "Киевэнерго" на странице в Facebook.

    "Cейчас идут переговоры жителей домов Войцеховского с городскими властями, застройщиком и "Киевэнерго", — говорится в сообщении.

    Пресс-служба компании отметила, что соглашение об электроснабжении между застройщиком и энергокомпанией было заключено только на период строительства.

    facebook.com/kyivenergo
    Переговоры жителей домов на Харьковском шоссе в Киеве с властью города, 3 августа 2017

    "Фактически дома ООО "Эверест плюс" по улице Харьковское шоссе (ОСМД "Стародарницкий", "Власна оселя", "Родинний затишок 24" и ЖСК "Флагман 10") является стройплощадкой. Несмотря на заселение, дома не введены в эксплуатацию", — сказано в сообщении.

    По состоянию на 1 августа долг компании "Эверест плюс" за электроэнергию составляет более 3,3 миллиона гривен, добавили в "Киевэнерго".

    "Киевэнерго"/Facebook, 3 августа 2017

     

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Харьковское шоссе в Киеве по-прежнему перекрыто
      Верните свет и воду. Протесты по-киевски
      Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко
      Владимир Кличко. Окончен бой
      Клавиатура ноутбука
      Несвобода слова в Украине. Задержание Муравицкого
      Курортный сезон в Одессе
      Украина: жара наступает