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    Киев

    Стали известны подробности противостояния на парковке в Киеве

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    Парковка раздора. Киевляне вышли на протест (190)

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    По информации депутата Киевсовета Михаила Будилова, в 4 утра 8 августа около сотни "титушек", работников полиции и строительного гипермаркета "Эпицентр" захватили территорию гаражного кооператива "Дружба".
    Противостояние на парковке на ул. Братиславской в Киеве
    Левый берег

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Присутствовавший на месте события депутат Киевсовета Михаил Будилов сообщил, что в 4 утра 8 августа около сотни "титушек", работников полиции и строительного гипермаркета "Эпицентр" захватили территорию гаражного кооператива "Дружба". При этом согласно постановлению Хозяйственного суда КП "Киевблагоустройство" запрещено проводить демонтаж, сообщает издание "Левый берег".

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    Ранее сообщалось, что местные жители перекрыли улицу Братиславскую из-за ночного захвата кооперативной парковки утром 8 августа. Между местными жителями и правоохранителями начались столкновения, есть задержанные.

    Левый берег
    Противостояние на парковке на ул. Братиславской в Киеве

    Как сообщили протестующие, "титушки" после захвата разрушили домик, где была охрана парковки, и перерыли всю территорию канавами, чтобы люди не могли заехать на парковку. Кроме того, "титушки" дежурят рядом с парковкой, поэтому местные жители опасаются, что ночью будут пытаться поставить бетонное ограждение, чтобы люди больше не могли попасть на территорию парковки. Местные жители намерены также дежурить у парковки всю ночь, чтобы защитить ее от "титушек".

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