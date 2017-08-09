Стали известны подробности противостояния на парковке в Киеве

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Присутствовавший на месте события депутат Киевсовета Михаил Будилов сообщил, что в 4 утра 8 августа около сотни "титушек", работников полиции и строительного гипермаркета "Эпицентр" захватили территорию гаражного кооператива "Дружба". При этом согласно постановлению Хозяйственного суда КП "Киевблагоустройство" запрещено проводить демонтаж, сообщает издание "Левый берег".

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Ранее сообщалось, что местные жители перекрыли улицу Братиславскую из-за ночного захвата кооперативной парковки утром 8 августа. Между местными жителями и правоохранителями начались столкновения, есть задержанные.

Левый берег Противостояние на парковке на ул. Братиславской в Киеве

Как сообщили протестующие, "титушки" после захвата разрушили домик, где была охрана парковки, и перерыли всю территорию канавами, чтобы люди не могли заехать на парковку. Кроме того, "титушки" дежурят рядом с парковкой, поэтому местные жители опасаются, что ночью будут пытаться поставить бетонное ограждение, чтобы люди больше не могли попасть на территорию парковки. Местные жители намерены также дежурить у парковки всю ночь, чтобы защитить ее от "титушек".