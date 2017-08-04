Хроника 3 августа: Кличко покинул бокс, коммунальный майдан в Киеве, арест Муравицкого

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 3 августа, вступил в силу закон о Конституционном суде, а также изменения в Госбюджет, в столице завершился протест на Харьковском шоссе. Помимо этого Украина обратилась в Международный арбитраж из-за Керченского моста, а в базу "Миротворца" попал народный артист Украины Илья Резник. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Вступил в силу закон о Конституционном суде, а также изменения в Госбюджет

Накануне в Украине вступил в силу закон о Конституционном суде. В частности, закон регламентирует полномочия КСУ, среди которых — толкование Конституции Украины, определение соответствия Конституции актов, международных договоров; вопросов, которые выносятся на референдум. Помимо этого в этот же день вступили в силу изменения в Госбюджет-2017.

Жара в Украине

Аномальная жара в Украине унесла жизни еще двух человек. Так в среду в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона умер начальник клиники амбулаторно-поликлинической помощи полковник медицинской службы Сергей Муртазаев. Ранее сообщалось, что у пожилого мужчины не выдержало сердце из-за аномально жаркой погоды во Львове.

Украина обратилась в Международный арбитраж из-за Керченского моста

Украина направила жалобу в Международный арбитражный суд из-за того, что после постройки Керченского моста часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Кроме того, по словам министра, убытки украинских государственных портов за 23 суток перекрытия судоходства осенью составят полмиллиарда гривен.

Протест на Харьковском шоссе Киева

После переговоров представителей киевской власти, застройщика и компании "Киевэнерго", движение транспорта на Харьковском шоссе в Киеве было разблокировано. В настоящее время электроснабжение домов, где в течение нескольких дней не было света, восстанавливается. Еще в среду, 2 августа, жители восьми домов перекрыли дорогу, выступая против отключения им электро — и водоснабжения с 31 июля.

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В Киеве из-за жары превышена норма уровня загрязнения воздуха

В Киеве вследствие очень жаркой погоды уровень загрязнения воздуха превысил норму в несколько раз в местах скопления транспорта, сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак. В случае превышения уровня загрязнения КГГА приняла решение при повышении температуры запретить въезд грузового транспорта днем и поливать дороги утром.

Белорусский бизнесмен отозвал заявку на покупку "дочки" "Сбербанка"

Инвестиционная компания VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени приняла решение по собственной инициативе отозвать из Национального банка Украины (НБУ) заявку на покупку украинской "дочки" "Сбербанка", говорится в сообщении, размещенном на сайте VP Capital. "После глубокого анализа мы решили, что проекты в сфере искусственного интеллекта, которыми занимается VP Capital, являются наилучшим использованием нашего времени", — цитирует компанию Прайм.

Владимир Кличко объявил о завершении карьеры

В четверг 41-летний Кличко, который на протяжении карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, объявил, что решил уйти из профессионального бокса. Он заявил, что достиг всего, о чем мечтал, и готов к новой карьере. Кличко на профессиональном ринге одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (4 — нокаутом). На любительском уровне украинец принес своей национальной команде золотую медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории свыше 91 кг.

Суд арестовал журналиста Муравицкого на два месяца

Суд в Житомире арестовал на два месяца журналиста Василия Муравицкого, которого в Украине подозревают в государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе Службы безопасности Украины. МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ в Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы и международные организации осудить политику Киева против СМИ.

Народный артист Украины попал в базу "Миротворца"

Известный советский и российский поэт-песенник, а также народный артист Украины (2013) и народный артист России (2003) Илья Резник попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма. Как сообщается на сайте, Резник внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины", "участие в пропагандистских мероприятиях" в Крыму, "отрицание российской агрессии".

Поссорились из-за Донбасса: Вересень облил водой гостя своей программы

Во время обсуждения вооруженного конфликта в Донбассе словесная перепалка между ведущим Мыколой Вереснем и гостем программы Александром Семченко переросла в обливание водой, которое сопровождалось нецензурной лексикой. Позже Вересень извинился перед телезрителями за свое поведение. Вместе с тем Вересень подчеркнул, что трактовать его поведение можно с двух сторон.

Сбои в работе Skype

Накануне пользователи Skype в различных уголка мира столкнулись со сбоями в работе сервиса. По данным сервиса DownDetector, проблемы начались с утра четверга. Неполадки в работе мессенджера заметили почти во всех странах Европы, России, Индии и Японии. Больше всего жалоб поступает из Украины, Белоруссии, России и Болгарии.

Именно 3 августа 1492 года Христофор Колумб отплыл из города Палос-де-ла-Фронтера на трех суднах: "Нинья", "Пинта" и "Санта-Мария" в поисках Индии — так началось первое путешествие Колумба в Новый Свет. В этот же день в 1596 году немецкий астроном Давид Фабрициус открыл первую переменную звезду — Миру Кита, а в 2004 году 3 августа была запущена автоматическая межпланетная станция (АМС) MESSENGER для исследования Меркурия.