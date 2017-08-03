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    Терпение все вышло. "Коммунальный Майдан" в Киеве: подробности

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    Верните свет и воду. Протесты по-киевски (185)

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    Терпение лопнуло и жители домов на Харьковском шоссе вышли на "Коммунальный Майдан". C ночи они перекрывали проезд, требуя включить свет и воду в квартирах. Жильцы стали заложниками ситуации: свет отключили из-за долгов, а дома не введены в эксплуатацию.
    В Киеве протестующие перекрыли Харьковское шоссе
    kiev.segodnya.ua

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Верните свет и воду

    В среду вечером, 2 августа, в Киеве жители домов по улице Харьковское шоссе, 17-а, перекрыли движение, требуя включить свет и воду в квартирах, которые отсутствуют уже три дня.

    Харьковское шоссе в Киеве было перекрыто от Дарницкой площади до Института химии. Протестовали жители 8 домов жилых комплексов "Стародарницкий", "Новая волна", "Семейный уют" и "Флагман".

    В связи с перекрытием митингующими улицы Харьковское шоссе была заблокирована работа трамваев маршрутов № 8, 22, 29, автобусов №42, 45, 51, 3, 115 и ряда маршрутных такси

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    Протестующие положили на дороге щитки, пару шин, бутылки с водой. Пропускали только скорые и пожарных.

    РИА Новости Украина
    Блокирование проезда по Харьковскому шоссе

    Как говорят жильцы, энергоснабжение в домах отключили из-за сомнительного долга. Жители требуют, чтобы с каждым заключили персональные договоры и не собираются расходиться. Люди говорят, что исправно платят за коммунальные услуги: "Мы платим. Платим по строительному тарифа. Зимой это было 2,37 гривны, сейчас 1,97 гривны. Мы хотим платить, мы хотим заключить индивидуальные договоры. Но этого не хочет" Киевэнерго".

    "В течение четырех дней у жителей семи домов-новостроек, построенных скандальным пропавшим застройщиком Войцеховским, отключено электричество. И также нет воды. Разгневанные люди вышли и перекрыли Харьковское шоссе, требуя, чтобы к ним прибыл представитель "Киевэнерго", представители киевской городской власти, которые обеспечили бы подключение домов, о которых киевская городская власть заявляет, что она их на обслуживание не брала, люди требуют, чтобы их подключили к электроснабжению, а также решили все документальные вопросы с взятием этих домов на баланс", — сообщил с места событий спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка.

    Переговоры

    Представители киевской власти, застройщика и компании "Киевэнерго" вышли на переговоры к протестующим. 

    Сообщается, что после переговоров движение транспорта на Харьковском шоссе в Киеве было разблокировано.

    Блокирование Харьковского шоссе в Киеве
    РИА Новости Украина
    "Верните свет и воду!". В Киеве перекрыли Харьковское шоссе

    Замглавы КГГА Петр Пантелеев заверил, что в ходе длительных переговоров с жителями был достигнут конструктив и разработан план действий, чтобы избежать таких кризисных ситуаций в дальнейшем. В настоящее время электроснабжение домов, где в течение нескольких дней не было света, восстанавливается. 

    Заложники ситуации

    По сути жители домов оказались заложниками ситуации. Как оказалось дома принадлежат скандальному застройщику Анатолию Войцеховскому и до сих пор не введены в эксплуатацию.

    Соглашение об электроснабжении между застройщиком и энергокомпанией было заключено только на период строительства.

    "Фактически дома ООО "Эверест плюс" по улице Харьковское шоссе (ОСМД "Стародарницкий", "Власна оселя", "Родинний  затишок 24" и ЖСК "Флагман 10") является стройплощадкой. Несмотря на заселение, дома не введены в эксплуатацию", — сообщили в "Киевэнерго".

    По состоянию на 1 августа долг компании "Эверест плюс" за электроэнергию составляет более 3,3 миллиона гривен, добавили в "Киевэнерго".

    В то же время советник мэра Дмитрий Белоцерковцев добавил, что дома строились с помощью самозахвата и без надлежащих документов, но тем не менее большинство квартир были проданы. Из-за того, что дома не сданы в эксплуатацию, накопились долги за коммунальные услуги.

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    Так же Белоцерковцев сообщил о том, что дома не достроены в части электроснабжения и это может стать угрозой для всего района.

    Акция протеста против предложенного КГГА проекта застройки Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Прочь лапы от озера". Под КГГА бунтуют противники застройки столицы

    Уже не впервой

    Следует отметить, что в столице регулярно происходят конфликты между киевлянами и застройщиками. Доходило и до столкновений, в ход шли даже светошумовые гранаты, газ и камни.

    Так, в апреле 2017 года в Киеве возле застройки на "Героев Днепра" произошли стычки между митингующими и полицией. 

    Причиной недовольства жителей столицы стало строительство ТРЦ у метро "Героев Днепра".

    В сентябре 2016 года жители вышли на улицы и перекрывали дорогу, чтобы добиться запрета проведения строительных работ, из-за которых, по их словам, разрушается станция метрополитена.

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    Власти заявляют, что все находится у них под контролем, однако местные жители уверены, что возведение торгового центра создаст аварийную ситуацию, в результате которой могут пострадать люди. На сайте Киевсовета даже появилась петиция с требованием остановить стройку у выхода из метро. Но компания-застройщик утверждает, что у нее есть все документы, которые дают добро властей на постройку развлекательного центра.

    Столкновения в Святошинском районе и на Осокорках

    7 сентября 2016 года в Святошинском районе Киева произошли столкновения между местными жителями и застройщиком против строительства многоэтажного дома на парковке. На место протеста приезжали батальоны "Донбасс" и "Азов".

    Столкновения между протестующими и застройщиками начались после переговоров. Во время драки пошли в ход светошумовые гранаты, газ и камни.

    В мае 2015 года возле скандальной застройки на Осокорках вспыхнула массовая драка между общественными активистами численностью около 150 человек и "титушками".

    Около 150 активистов пытались снести забор. В ходе противостояния были применены дымовые шашки, травматическое оружие, камни и бутылки.

    Противники застройки утверждали, что милиционеры откровенно заняли позицию застройщика.

    Во время столкновения 15 правоохранителей получили телесные повреждения разной степени тяжести.

    По факту инцидента полиция тогда открыла дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство".

    В конце ноября 2015 года данная стройплощадка уже была эпицентром противостояния. Тогда местные жители и активисты, выступающие против, с их точки зрения, незаконной застройки, снесли забор и сожгли его. Многие из участников тех событий отмечали весьма предвзятое отношение милиции к митингующим. 

    По материалам из открытых источников интернет

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