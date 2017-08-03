Терпение все вышло. "Коммунальный Майдан" в Киеве: подробности

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Верните свет и воду

В среду вечером, 2 августа, в Киеве жители домов по улице Харьковское шоссе, 17-а, перекрыли движение, требуя включить свет и воду в квартирах, которые отсутствуют уже три дня.

Харьковское шоссе в Киеве было перекрыто от Дарницкой площади до Института химии. Протестовали жители 8 домов жилых комплексов "Стародарницкий", "Новая волна", "Семейный уют" и "Флагман".

В связи с перекрытием митингующими улицы Харьковское шоссе была заблокирована работа трамваев маршрутов № 8, 22, 29, автобусов №42, 45, 51, 3, 115 и ряда маршрутных такси

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Протестующие положили на дороге щитки, пару шин, бутылки с водой. Пропускали только скорые и пожарных.

РИА Новости Украина Блокирование проезда по Харьковскому шоссе

Как говорят жильцы, энергоснабжение в домах отключили из-за сомнительного долга. Жители требуют, чтобы с каждым заключили персональные договоры и не собираются расходиться. Люди говорят, что исправно платят за коммунальные услуги: "Мы платим. Платим по строительному тарифа. Зимой это было 2,37 гривны, сейчас 1,97 гривны. Мы хотим платить, мы хотим заключить индивидуальные договоры. Но этого не хочет" Киевэнерго".

"В течение четырех дней у жителей семи домов-новостроек, построенных скандальным пропавшим застройщиком Войцеховским, отключено электричество. И также нет воды. Разгневанные люди вышли и перекрыли Харьковское шоссе, требуя, чтобы к ним прибыл представитель "Киевэнерго", представители киевской городской власти, которые обеспечили бы подключение домов, о которых киевская городская власть заявляет, что она их на обслуживание не брала, люди требуют, чтобы их подключили к электроснабжению, а также решили все документальные вопросы с взятием этих домов на баланс", — сообщил с места событий спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка.

Переговоры

Представители киевской власти, застройщика и компании "Киевэнерго" вышли на переговоры к протестующим.

Сообщается, что после переговоров движение транспорта на Харьковском шоссе в Киеве было разблокировано.

Замглавы КГГА Петр Пантелеев заверил, что в ходе длительных переговоров с жителями был достигнут конструктив и разработан план действий, чтобы избежать таких кризисных ситуаций в дальнейшем. В настоящее время электроснабжение домов, где в течение нескольких дней не было света, восстанавливается.

Заложники ситуации

По сути жители домов оказались заложниками ситуации. Как оказалось дома принадлежат скандальному застройщику Анатолию Войцеховскому и до сих пор не введены в эксплуатацию.

Соглашение об электроснабжении между застройщиком и энергокомпанией было заключено только на период строительства.

"Фактически дома ООО "Эверест плюс" по улице Харьковское шоссе (ОСМД "Стародарницкий", "Власна оселя", "Родинний затишок 24" и ЖСК "Флагман 10") является стройплощадкой. Несмотря на заселение, дома не введены в эксплуатацию", — сообщили в "Киевэнерго".

По состоянию на 1 августа долг компании "Эверест плюс" за электроэнергию составляет более 3,3 миллиона гривен, добавили в "Киевэнерго".

В то же время советник мэра Дмитрий Белоцерковцев добавил, что дома строились с помощью самозахвата и без надлежащих документов, но тем не менее большинство квартир были проданы. Из-за того, что дома не сданы в эксплуатацию, накопились долги за коммунальные услуги.

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Так же Белоцерковцев сообщил о том, что дома не достроены в части электроснабжения и это может стать угрозой для всего района.

Уже не впервой

Следует отметить, что в столице регулярно происходят конфликты между киевлянами и застройщиками. Доходило и до столкновений, в ход шли даже светошумовые гранаты, газ и камни.

Так, в апреле 2017 года в Киеве возле застройки на "Героев Днепра" произошли стычки между митингующими и полицией.

Причиной недовольства жителей столицы стало строительство ТРЦ у метро "Героев Днепра".

В сентябре 2016 года жители вышли на улицы и перекрывали дорогу, чтобы добиться запрета проведения строительных работ, из-за которых, по их словам, разрушается станция метрополитена.

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Власти заявляют, что все находится у них под контролем, однако местные жители уверены, что возведение торгового центра создаст аварийную ситуацию, в результате которой могут пострадать люди. На сайте Киевсовета даже появилась петиция с требованием остановить стройку у выхода из метро. Но компания-застройщик утверждает, что у нее есть все документы, которые дают добро властей на постройку развлекательного центра.

Столкновения в Святошинском районе и на Осокорках

7 сентября 2016 года в Святошинском районе Киева произошли столкновения между местными жителями и застройщиком против строительства многоэтажного дома на парковке. На место протеста приезжали батальоны "Донбасс" и "Азов".

Столкновения между протестующими и застройщиками начались после переговоров. Во время драки пошли в ход светошумовые гранаты, газ и камни.

В мае 2015 года возле скандальной застройки на Осокорках вспыхнула массовая драка между общественными активистами численностью около 150 человек и "титушками".

Около 150 активистов пытались снести забор. В ходе противостояния были применены дымовые шашки, травматическое оружие, камни и бутылки.

Противники застройки утверждали, что милиционеры откровенно заняли позицию застройщика.

Во время столкновения 15 правоохранителей получили телесные повреждения разной степени тяжести.

По факту инцидента полиция тогда открыла дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство".

В конце ноября 2015 года данная стройплощадка уже была эпицентром противостояния. Тогда местные жители и активисты, выступающие против, с их точки зрения, незаконной застройки, снесли забор и сожгли его. Многие из участников тех событий отмечали весьма предвзятое отношение милиции к митингующим.

По материалам из открытых источников интернет