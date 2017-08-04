Вересень своеобразно извинился за конфликт с оппонентом в прямом эфире

Известный телеведущий Мыкола Вересень извинился перед телезрителями за свое поведение с гостями авторской программы "Люди Вересня" на телеканале NewsOne.

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Как сообщалось, программа Мыколы Вересня "Люди Вересня" на телеканале NewsOne едва не закончилась дракой между гостями и ведущим. Так, гость программы доктор политических наук Александр Семченко назвал Вересня петушком. После чего ведущий облил его водой и предложил покинуть студию.

"Я облил водой доктора политических наук Александра Семченко, поскольку мне надо было прервать монолог, который продолжался более 10 минут. Программа, которую я вел, просто была на грани срыва и исчезновения с эфира. Человек просто говорил, говорил и говорил… слова, которые мне, да и многим украинцам, не нравились, о том, что россияне не нападали, Крым российский, что виновата Украина, а не сепаратисты. Для того, чтобы все это угомонить я вылил воду, чтобы человека успокоить", — пояснил свой поступок телеведущий.

Вместе с тем Вересень подчеркнул, что трактовать его поведение можно с двух сторон.

"Возникает вопрос, правильно ли я поступил? Тут есть два ответа. Первый – если этот человек (Семченко, — ред.) пришел с целью скомпрометировать Вересня, и если эта провокация будет показана на российских каналах, то виновен я, поскольку поддался на провокацию. Я прошу прощение у телезрителей. Но если этот человек пришел осознанно, а не провокационно, имеет просто такую позицию и истерику, то я не считаю себя виновным. Я просто выполнял обязанности ведущего – успокоить и охладить атмосферу в студии. Кому какое мое объяснение нравится — пусть берет себе его на вооружение", — подытожил телеведущий.

Напомним, ранее сообщалось, что пьяный мужчина во время празднования дня ВДВ с криками про захват Украины в прямом эфире российского телеканала НТВ ударил в лицо журналиста.