Савченко 11 раз за 20 секунд использовала в телеэфире мат, говоря о политике

Один из украинских телеканалов опубликовал серию видеороликов, в которых политики высказывают свое мнение о ситуации в стране "простыми словами", используя нецензурную лексику; Савченко за 20 секунд 11 раз употребила нецензурные ругательства.

"(Телеканал) NewsOne выпустил серию роликов, в которых известные политики Надежда Савченко, Евгений Червоненко и Максим Гольдарб высказывают свое мнение о ситуации в стране", — говорится на сайте вещателя.

На данный момент на сайте телеканала обнародованы три видеоролика, в том числе с участием Савченко.

В двадцатисекундном видеоролике под названием "Надежда Савченко о политических событиях в Украине простыми словами" депутат 11 раз употребляет нецензурные ругательства.

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