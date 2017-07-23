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    Пользователи соцсетей жестко "троллят" Савченко и ее новую партию

    (обновлено: )59
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Facebook Остап Біндер
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Facebook Лилии Мозговой
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Facebook Катерина Шибиневич
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Facebook Клим Братковский
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Фото из открытых источников
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    durdom.in.ua
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко
    Facebook Дмитрия Коваленко

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    Фотожабы на презентацию политической партии Надежды Савченко

    В среду, 19 июля, Министерство юстиции Украины зарегистрировал партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Пользователи соцсетей не обошли вниманием это событие, в результате чего сеть наполнили соответствующие фотожабы. 

    Смотрите также: Савченко об АТОшниках и "чмошниках"

    В презентационном ролике Савченко, в частности, призвала переписать население и внедрять референдумы. В политической заявке внефракционного нардепа интернет-юзеры увидели отличный повод для искрометного юмора.

    Отметим,Надежда Савченко уже неоднократно становилась героиней целых "циклов" фотожаб. 

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