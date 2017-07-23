Пользователи соцсетей жестко "троллят" Савченко и ее новую партию

В среду, 19 июля, Министерство юстиции Украины зарегистрировал партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Пользователи соцсетей не обошли вниманием это событие, в результате чего сеть наполнили соответствующие фотожабы.

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В презентационном ролике Савченко, в частности, призвала переписать население и внедрять референдумы. В политической заявке внефракционного нардепа интернет-юзеры увидели отличный повод для искрометного юмора.

Отметим,Надежда Савченко уже неоднократно становилась героиней целых "циклов" фотожаб.