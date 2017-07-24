Вера, Надежда и кто-то еще. Соцсети о новой партии Савченко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Не так давно народный депутат Надежда Савченко презентовала свою новую политическую силу, рассказав о целях и задачах соратников. Однако далеко не призывы и лозунги новой партии приковали к себе всеобщее внимание на этот раз. Хитом для обсуждения в сетях стала фотография Савченко и ее молодой женственной команды.

"Даже простого обывательского вкуса достаточно для понимания, что четыре угрюмых бабы (именно бабы — женщинами на фото они не смотрятся) — это фейл. Попытки натянуть улыбку на лицо хоть одной из них почему-то не было. Общее впечатление настолько гнетущее, что собаки наверное прячутся под диван, а коты выпрыгивают в окно";

"Партия Савченко своими фотографиями подтвердила, что они будут играть по принципу — чем хуже, тем лучше. Эта технология работает, но раньше ее применяли преимущественно в маленьких городах и рабочих посёлках. Там, где аналитические способности электората стремятся к нулю. Рейтинг этого псевдопроекта будет показателем глупости. Население стремительно глупеет", — пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook