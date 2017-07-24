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    Аналитика и комментарии

    Вера, Надежда и кто-то еще. Соцсети о новой партии Савченко

    (обновлено: )32311
    Народная героиня Украины нардеп Надежда Савченко была основательницей не одной политсилы, но только реклама последней получила среди украинцев не то что бы отклик — шквал ответных эмоций. Как же отреагировали на эту новость в соцсетях?
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    Не так давно народный депутат Надежда Савченко презентовала свою новую политическую силу, рассказав о целях и задачах соратников. Однако далеко не призывы и лозунги новой партии приковали к себе всеобщее внимание на этот раз. Хитом для обсуждения в сетях стала фотография Савченко и ее молодой женственной команды.

    "Даже простого обывательского вкуса достаточно для понимания, что четыре угрюмых бабы (именно бабы — женщинами на фото они не смотрятся) — это фейл. Попытки натянуть улыбку на лицо хоть одной из них почему-то не было. Общее впечатление настолько гнетущее, что собаки наверное прячутся под диван, а коты выпрыгивают в окно";

    "Партия Савченко своими фотографиями подтвердила, что они будут играть по принципу — чем хуже, тем лучше. Эта технология работает, но раньше ее применяли преимущественно в маленьких городах и рабочих посёлках. Там, где аналитические способности электората стремятся к нулю.  Рейтинг этого псевдопроекта будет показателем глупости. Население стремительно глупеет", — пишут украинцы в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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