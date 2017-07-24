Савченко представила свою политическую силу

В видео про "Изменение политической системы в Украине" представлены все прежние лидеры страны. Среди черно-белых портретов, которым начинается ролик — есть экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, нынешний мэр Киева Виталий Кличко, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, а также глава парламента Владимир Гройсман и нынешний президент Украины Петр Порошенко.

"Украинцы, для того, чтобы нам больше не пришлось выходить на Майдан, для того, чтобы мы больше не гибли в восстаниях в борьбе с преступной властью, для этого Украине нужна смена политической системы", — заявляет Надежда Савченко.

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