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    Савченко представила свою политическую силу

    (обновлено: )19612
    Народный депутат Надежда Савченко записала видео, в котором представила свою политическую силу, рассказала о целях и задачах близких ей людей. Об этом она заявила в рекламном ролике на своем канале в YouTube.
    Канал Надія Савченко на youtube

    В видео про "Изменение политической системы в Украине" представлены все прежние лидеры страны. Среди черно-белых портретов, которым начинается ролик — есть экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, нынешний мэр Киева Виталий Кличко, глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, а также глава парламента Владимир Гройсман и нынешний президент Украины Петр Порошенко.

    "Украинцы, для того, чтобы нам больше не пришлось выходить на Майдан, для того, чтобы мы больше не гибли в  восстаниях в борьбе с преступной властью, для этого Украине нужна смена политической системы", — заявляет Надежда Савченко.

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