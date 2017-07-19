Минюст зарегистрировал партию Савченко

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Минюст зарегистрировал партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Ранее Савченко заявила, что Министерство юстиции без объяснения причин не зарегистрировало ее партию. Савченко также сообщала, что ее избрали главой партии "Наступ" ("Наступление"). Кроме того, было принято решение изменить название партии на "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

"Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии", — написала Савченко на своей странице в Facebook.

В конце декабря 2016 года Надежда Савченко объявила о создании движения "РУНА", целью которого было заявлено построение в Украине децентрализованного унитарного государства. Нардеп тогда заявляла, что организация не будет политической. Позже она передумала и добавила, что "РУНА" со временем станет политической.

В феврале текущего года "РУНА" заявила о решении прекратить сотрудничество с депутатом Верховной Рады из-за "разногласий в видении базовых идеологических и структурно-организационных основ, которые имели место во время совместной системной работы".