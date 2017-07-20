Хроника 19 июля: стрельба в Киеве, партия Савченко, прорыв нефтепровода в Одессе

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 19 июля, Вячеслав Аброськин стал первым заместителем главы Нацполиции, Минюст зарегистрировал партию Надежды Савченко, а в Одессе произошел прорыв нефтепровода. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Кабмин связал выплату зарплат на предприятиях в Донбассе с "Минском-2"

Кабмин решил привязать выплату зарплат на предприятиях, которые ведут деятельность на неподконтрольной территории в Донбассе, к их возврату и выполнению минских договоренностей. Согласно проекту решения, сроком реализации пункта об обеспечении выплаты зарплаты на предприятиях, осуществляющих законную хозяйственную деятельность на неконтролируемой территории, является реализации минских договоренностей, а также возвращение этих предприятий к функционированию в соответствии с законодательством Украины.

Минюст зарегистрировал партию Савченко

Минюст зарегистрировал партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Ранее Савченко заявила, что Министерство юстиции без объяснения причин не зарегистрировало ее партию. Савченко также сообщала, что ее избрали главой партии "Наступ" ("Наступление"). Кроме того, было принято решение изменить название партии на "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

Аброськин стал первым заместителем главы Нацполиции

Первым заместителем главы Национальной полиции Украины назначили Вячеслава Аброськина, сообщил в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, Аброськин – "достойный офицер, с первых дней войны работающий на Украину в самых горячих точках". Как заявил Аваков, в подотчетной Аброськину Донецкой области "один из самых низких по стране уровней преступности — и это в прифронтовой области".

Мужчину расстреляли из автомата на парковке в Киеве

В Киеве на парковке торгово-развлекательного центра "Проспект" близ станции метро "Черниговская" убили человека. Неизвестные расстреляли мужчину 40-45 лет, после чего бросили оружие и скрылись в неизвестном направлении. Резонансное убийство произошло около 23.20 в среду, 19 июля. Одна из пуль попала в припаркованный на стоянке автомобиль ВАЗ. По данным СМИ, правоохранители уже установили личность погибшего, однако пока не сообщают ни его фамилию, ни детали происшествия.

Кровавое ограбление в киевском ЖЭКе

В одном из ЖЭКов Киева трое неизвестных ограбили мужчину. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что при себе мужчина имел сумку с 200 тысячами гривен. Именно большая сумма денег и стала целью нападавших. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии. Направление, куда скрылись злоумышленники удалось зафиксировать благодаря видеорегистратору машины, которая во время бегства злоумышленников въезжала во двор ЖЭКа. Объявлен план "Перехват".

В Одессе прорвало нефтепровод

В Одессе произошел прорыв нефтепровода, который эксплуатирует ЧАО "Одеснефтепродукт", сообщил начальник Государственной экоинспекции в Одесской области Александр Ставнийчук. По словам чиновника, участки загрязнения составили 468 и 187 квадратных метров, государству нанесен ущерб в размере 1 млн 199,95 грн. ПАО "Одеснефтепродукт" уже предъявлена претензия относительно возмещения убытков, причиненных государству, вследствие загрязнения земельного участка.

Легендарные Depeche Mode устроили шоу на "Олимпийском"

Накануне на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся концерт легендарной рок-группы Depeche Mode. Последний раз британцы приезжали в Украину в 2013 году, поэтому нынешнее шоу вызвала ажиотаж среди поклонников. До начала концерта перед входом на НСК образовались огромные очереди вплоть до Дворца спорта, что немного подпортило настроение фанам.

"Газпром" начал укладку второй нитки "Турецкого потока"

Российский "Газпром" начал укладку второй нитки "Турецкого потока", пишут СМИ со ссылкой на одного из контрагентов подрядчика и федерального чиновника. Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что реализация "Северного потока-2" и "Турецкого потока" полностью лишит Украину транзита и сократит стоимость украинской газотранспортной системы в пять раз.

Именно 19 июля 1814 года английский мореплаватель Флайндерз в своей книге впервые назвал Зеленый континент Австралией (через 24 часа после публикации книги он скончался). В этот же день в 1928 году Китай аннулировал все "несправедливые" договоры с европейскими государствами, а в 2003 году 19 июля состоялась первая в мире операция по пересадке языка, которая прошла успешно.