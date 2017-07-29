наверх
29.07.201711:39
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    На скандальной застройке в Киеве погиб рабочий

    (обновлено: )21
    По предварительным данным, 19-летний житель Винницкой области упал с высоты 3 метров вследствие нарушения техники безопасности, сообщили в пресс-службе полиции Киева.
    На скандальной застройке в Киеве погиб рабочий
    Юлия Магдалена в facebook

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. На месте скандального строительства ТРЦ "Оазис" над станцией метро "Героев Днепра" в Киеве в результате падения с высоты погиб 19-летний рабочий. Об этом сообщает "Украинская правда. Киев" со ссылкой пресс-службу столичной полиции.

    "Вечером 28 июля при выполнении строительных работ упал с высоты строитель, от полученных травм скончался в карете скорой помощи", — отметила заместитель начальника отдела коммуникации Яна Неруш.

    Она добавила, что, по предварительным данным, житель Винницкой области упал с высоты 3 метров, вследствие нарушения техники безопасности.

    Драка в Киевсовете из-за скандальной стройки на Героев Днепра
    Інформаційне агентство "Українські Новини"/youtube
    Драка в Киевсовете из-за скандальной стройки на "Героев Днепра"

    До этого в соцсетях появились фото с двумя машинами полиции на территории возводимого ТРЦ "Оазис". Пользователи соцсети сообщали о якобы 3 погибших, однако официального подтверждения этой информации не было.

    По состоянию на утро 29 июля работа на строительстве продолжаются, отмечает издание.

    Напомним, жители Оболонского района Киева ранее выступили с протестом против строительства ТРЦ над станцией метро "Героев Днепра". Они требуют запрета строительства, поскольку считают его опасным для жизни. В метрополитене, в свою очередь, уверяют, что работы ведутся без нарушений, и застройщик получил все необходимые разрешения.

    Смотрите также — Строительство ТРЦ на "Героев Днепра": массовый протест киевлян

    Тем временем на платформе станции появились внушительные трещины, которые связывают со строительными работами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Газовая конфорка
    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Дональд Трамп
    Санкции США по России ударили по ЕС