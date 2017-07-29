На скандальной застройке в Киеве погиб рабочий

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. На месте скандального строительства ТРЦ "Оазис" над станцией метро "Героев Днепра" в Киеве в результате падения с высоты погиб 19-летний рабочий. Об этом сообщает "Украинская правда. Киев" со ссылкой пресс-службу столичной полиции.

"Вечером 28 июля при выполнении строительных работ упал с высоты строитель, от полученных травм скончался в карете скорой помощи", — отметила заместитель начальника отдела коммуникации Яна Неруш.

Она добавила, что, по предварительным данным, житель Винницкой области упал с высоты 3 метров, вследствие нарушения техники безопасности.

До этого в соцсетях появились фото с двумя машинами полиции на территории возводимого ТРЦ "Оазис". Пользователи соцсети сообщали о якобы 3 погибших, однако официального подтверждения этой информации не было.

По состоянию на утро 29 июля работа на строительстве продолжаются, отмечает издание.

Напомним, жители Оболонского района Киева ранее выступили с протестом против строительства ТРЦ над станцией метро "Героев Днепра". Они требуют запрета строительства, поскольку считают его опасным для жизни. В метрополитене, в свою очередь, уверяют, что работы ведутся без нарушений, и застройщик получил все необходимые разрешения.

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Тем временем на платформе станции появились внушительные трещины, которые связывают со строительными работами.