Под грифом "Секретно". Кто и как хранит в Украине государственную тайну

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили секретную информацию Министерства обороны на флэш-накопителе, который был изъят у главного редактора интернет-сайта "Страна.ua" Игоря Гужвы. Следственный отдел СБУ начал производство по ч.1 ст. 328 "Разглашение государственной тайны". При том, что выводов экспертов о том, действительно ли на накопителях находится информация под грифом секретно, нет. Гужва считает, что это попытка снова сфабриковать дело против него.

Разобраться что такое гостайна и может ли пострадать владелец секретными данными РИА Новости Украина помог экс-начальник Управления по защите государственной тайны СБУ Иван Божков.

Страшная, страшная тайна

Информация, которая содержит государственную тайну и должна иметь грифы секретности, по нашему законодательству определяется "Сводом сведений, составляющих гостайну". Этот "Свод "готовится и публикуется СБУ по предложению министерств, ведомств и других органов власти, где создаются секреты и ведутся работы с ними. Содержание "Свода" периодически пересматривается. Потому что ряд секретов со временем теряют свою актуальность, важность и нет смысла тратить деньги и ресурсы на их защиту.

"В обязательном порядке рассекречиваются материалы и информация, когда она утрачена по разным причинам. Как, например, были сняты грифы с ряда секретных данных после обнародования так называемых пленок Мельниченко. Кстати сам "Свод" является открытым документом и его содержание можно найти в Интернете. Есть или нет в конкретном носителе информации государственная тайна, по нашему законодательству определяют только государственные эксперты по вопросам гостайн. И никто другой. Предполагать могут, а вот делать официальное заключение могут только госэксперты по своей компетенции и виду служебной деятельности", — рассказывает Иван Божков.

Госэксперты формируются из числа высококвалифицированных специалистов разных ведомств. На выполнение этой функции они назначаются указами президента по предложению СБУ.

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"Повторюсь, только они имеют право утверждать есть в этом носителе информации гостайна с таким-то грифом секретности или ее там нет. В период моей службы во главе Управления охраны гостайн таких госэкспертов в стране было около 150 человек. Думаю, что и сейчас их примерно такое же количество. Кстати, за свою очень ответственную функцию госэксперта они получают надбавку к зарплате в размере 20% от должностного оклада. Так вот, если кто-то, не будучи госэкспертом, считает что в документе или материале есть гостайна, то это лишь его предположение и не больше. И в моей практике было немало примеров, когда мои подчиненные утверждали, что вот в этом документе, например, есть секреты. А государственные эксперты делали официальное заключение, что нет. Или наоборот и это естественно, так как реально определить будет ли ущерб государству от разглашения информации может только компетентный специалист в своей области. То есть последнее и окончательное слово в этом деле за госэкспертом", — подчеркивает Иван Божков.

Слово экспертам

Как рассказывает генерал СБУ, когда-то в министерстве обороны и Генштабе было около 20 госэкспертов. Это их первые лица, командующие видами войск, руководители ведущих структурных подразделений и их заместители. У каждого из них своя специализация и своя компетенция как эксперта. Например, госэксперт в сфере авиации не может оценивать информацию на наличие гостайны в сфере танкостроения или мобилизационной готовности Вооруженных Сил. Закон четко определяет, что госэксперт выполняет свою функцию строго по его компетенции исходя из служебной деятельности.

"Может ли госэксперт ошибаться в правильном применении законодательства при оценке информации? Может. Деятельность госэксперта, вернее объективность его выводов со ссылкой на нормы закона и "Свода" проверяет СБУ. Сегодня это Департамент охраны гостайн. И, если заключение госэксперта оформлено верно со ссылкой на соответствующие нормы, то Департамент его регистрирует и только после регистрации СБУ она вступает в законную силу. Такова норма закона. И если носитель секретной информации, которую госэксперт оценил как гостайну, утрачен, то в обязательном порядке расследуется уголовное дело. Его цель-установить конкретных виновников такого уголовного преступления и исключить подобные факты в будущем. Если возникли у кого-то сомнения в объективности выводов госэксперта, то оценка утраченного носителя информации проводится комиссионно с участием нескольких госэкспертов. Окончательное решение в таком случае принимается простым большинством. Замечу, что ответственность за разглашение или утрату конкретного секрета несет то лицо, которое имело допуск к секретам и допустило такой факт. Имеется ввиду уголовную ответственность. А административные наказания за наличие такого факта в конкретном ведомстве будут нести все должностные лица, которые не смогли уберечь этот секрет и способствовали своей бездеятельностью такому факту", — объясняет Иван Божков.

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Если у Гужвы не было допуска к секретам и он по служебной деятельности не имел к ним отношения, то за факт утраты обнаруженного у него секретного материала будет нести то лицо, которое обязано было обеспечить его сохранность и не допустить его утрату или передачу посторонним лицам.

"Если вы говорите, что этот документ относится к министерству обороны, то вся ответственность за утрату этого секрета ложится на должностных лиц минобороны. Если госэксперт вынесет заключение, что в этом документе есть или были сведения, составляющие гостайну", — подчеркивает Иван Божков.

По сути, никогда еще гражданское лицо, не имеющее доступ к гостайне в Украине не судили за разглашение каких-либо секретов, но в нашей стране возможно все.