наверх
03.08.201713:39
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Под грифом "Секретно". Кто и как хранит в Украине государственную тайну

    Тема:

    Гужва: дело экс-редактора "Вестей" (47)

    67
    Разгласить государственную тайну не может тот, кто ею не владеет. Но в нашей стране возможно все. Говорим о гостайне с экс-начальником Управления по защите государственной тайны СБУ Иваном Божковым.
    Государственный флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили секретную информацию Министерства обороны на флэш-накопителе, который был изъят у главного редактора интернет-сайта "Страна.ua" Игоря Гужвы. Следственный отдел СБУ начал производство по ч.1 ст. 328 "Разглашение государственной тайны". При том, что выводов экспертов о том, действительно ли на накопителях находится информация под грифом секретно, нет. Гужва считает, что это попытка снова сфабриковать дело против него.

    Игорь Гужва
    УНИАН
    Продолжение последовало. Дело Гужвы и таинственная флешка

    Разобраться что такое гостайна и может ли пострадать владелец секретными данными РИА Новости Украина помог экс-начальник Управления по защите государственной тайны СБУ Иван Божков. 

    Страшная, страшная тайна

    Информация, которая содержит государственную тайну и должна иметь грифы секретности, по нашему законодательству определяется "Сводом сведений, составляющих гостайну". Этот "Свод "готовится и публикуется СБУ по предложению министерств, ведомств и других органов власти, где создаются секреты и ведутся работы с ними. Содержание "Свода" периодически пересматривается. Потому что ряд секретов со временем теряют свою актуальность, важность и нет смысла тратить деньги и ресурсы на их защиту.

    "В обязательном порядке рассекречиваются материалы и информация, когда она утрачена по разным причинам. Как, например, были сняты грифы с ряда секретных данных после обнародования так называемых пленок Мельниченко. Кстати сам "Свод" является открытым документом и его содержание можно найти в Интернете. Есть или нет в конкретном носителе информации государственная тайна, по нашему законодательству определяют только государственные эксперты по вопросам гостайн. И никто другой. Предполагать могут, а вот делать официальное заключение могут только госэксперты по своей компетенции и виду служебной деятельности", — рассказывает Иван Божков.

    Госэксперты формируются из числа высококвалифицированных специалистов разных ведомств. На выполнение этой функции они назначаются указами президента по предложению СБУ.

    Читайте также: Кость Бондаренко: "дело Гужвы" как повод пересмотреть жизненные установки

    "Повторюсь, только они имеют право утверждать есть в этом носителе информации гостайна с таким-то грифом секретности или ее там нет. В период моей службы во главе Управления охраны гостайн таких госэкспертов в стране было около 150 человек. Думаю, что и сейчас их примерно такое же количество. Кстати, за свою очень ответственную функцию госэксперта они получают надбавку к зарплате в размере 20% от должностного оклада. Так вот, если кто-то, не будучи госэкспертом, считает что в документе или материале есть гостайна, то это лишь его предположение и не больше. И в моей практике было немало примеров, когда мои подчиненные утверждали, что вот в этом документе, например, есть секреты. А государственные эксперты делали официальное заключение, что нет. Или наоборот и это естественно, так как реально определить будет ли ущерб государству от разглашения информации может только компетентный специалист в своей области. То есть последнее и окончательное слово в этом деле за госэкспертом", — подчеркивает Иван Божков.

    Инспекция украинских подразделений командующим ВС Канады П. Винником
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Оборонные расходы: активный распил под покровом "гостайны"

    Слово экспертам

    Как рассказывает генерал СБУ, когда-то в министерстве обороны и Генштабе было около 20 госэкспертов. Это их первые лица, командующие видами войск, руководители ведущих структурных подразделений и их заместители. У каждого из них своя специализация и своя компетенция как эксперта. Например, госэксперт в сфере авиации не может оценивать информацию на наличие гостайны в сфере танкостроения или мобилизационной готовности Вооруженных Сил. Закон четко определяет, что госэксперт выполняет свою функцию строго по его компетенции исходя из служебной деятельности.

    "Может ли госэксперт ошибаться в правильном применении законодательства при оценке информации? Может. Деятельность госэксперта, вернее объективность его выводов со ссылкой на нормы закона и "Свода" проверяет СБУ. Сегодня это Департамент охраны гостайн. И, если заключение госэксперта оформлено верно со ссылкой на соответствующие нормы, то Департамент его регистрирует и только после регистрации СБУ она вступает в законную силу. Такова норма закона. И если носитель секретной информации, которую госэксперт оценил как гостайну, утрачен, то в обязательном порядке расследуется уголовное дело. Его цель-установить конкретных виновников такого уголовного преступления и исключить подобные факты в будущем. Если возникли у кого-то сомнения в объективности выводов госэксперта, то оценка утраченного носителя информации проводится комиссионно с участием нескольких госэкспертов. Окончательное решение в таком случае принимается простым большинством. Замечу, что ответственность за разглашение или утрату конкретного секрета несет то лицо, которое имело допуск к секретам и допустило такой факт. Имеется ввиду уголовную ответственность. А административные наказания за наличие такого факта в конкретном ведомстве будут нести все должностные лица, которые не смогли уберечь этот секрет и способствовали своей бездеятельностью такому факту", — объясняет Иван Божков.

    Читайте также: Портнов: в деле Гужвы все госорганы координируются из единого центра

    Если у Гужвы не было допуска к секретам и он по служебной деятельности не имел к ним отношения, то за факт утраты обнаруженного у него секретного материала будет нести то лицо, которое обязано было обеспечить его сохранность и не допустить его утрату или передачу посторонним лицам.  

    "Если вы говорите, что этот документ относится к министерству обороны, то вся ответственность за утрату этого секрета ложится на должностных лиц минобороны. Если госэксперт вынесет заключение, что в этом документе есть или были сведения, составляющие гостайну", — подчеркивает Иван Божков.

    По сути, никогда еще гражданское лицо, не имеющее доступ к гостайне в Украине не судили за разглашение каких-либо секретов, но в нашей стране возможно все.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Харьковское шоссе в Киеве по-прежнему перекрыто
    Верните свет и воду. Протесты по-киевски
    Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко
    Владимир Кличко. Окончен бой
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Задержание Муравицкого
    Лето в Киеве
    Украина: жара наступает