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    В Киеве из-за жары превышена норма уровня загрязнения воздуха

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    Украина: жара наступает (138)

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    В случае превышения уровня загрязнения КГГА приняла решение при повышении температуры запретить въезд грузового транспорта днем и поливать дороги утром.
    Лето в Киеве
    SERGEI SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В Киеве вследствие очень жаркой погоды уровень загрязнения воздуха превысил норму в несколько раз в местах скопления транспорта, сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.

    Лето в Киеве
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    "На сегодняшний день мы наблюдаем в некоторых точках повышение уровня загрязняющих веществ: пыль, оксид углерода, диоксид азота и формальдегид. Мы фиксируем превышение формальдегида в пять раз, диоксина азота — до 4,5 раз. Такие показатели мы фиксируем в районе Бессарабской площади, Московской площади, Оболонского проспекта, ул. Попудренко. Кроме этого, мы проводим исследования в парковых зонах — уровня загрязненности в этих местах мы не фиксируем", — сказал Чумак, слова которого приводит телеканала "112 Украина".

    В случае превышения уровня загрязнения КГГА приняла решение при повышении температуры запретить въезд грузового транспорта днем и поливать дороги утром.

    Также в ведомстве порекомендовали людям, имеющим хронические заболевания, избегать мест массового скопления автотранспорта.

    Ранее сообщалось, что власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха. В четверг днем в Киеве ожидается температура воздуха в районе ​​35-37°.

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