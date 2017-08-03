Жара наступает: в четверг в Украине будет до +40 градусов

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В четверг, 3 августа, в Украине сохранится сухая и жаркая погода, сообщает Гидрометцентр.
Температура воздуха ночью 18-23°, днем 34-39°; в Карпатах ночью 14-19°, днем 24-29°. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
В Киеве погодных изменений не предвидится. Температура ночью 21-23°, днем 35-37°.
Во Львове четверг будет жарким и без осадков. Ночью 20..22°, днем 33°..35°.
В Днепре 3 августа день будет солнечным и очень жарким. Температура ночью 19..21°, днем 36..38°.
В Одессе будет царить сухая и жаркая погода. Ночью 22..24°, днем около 35°.
В Харькове четверг будет сухим и жарким. Ночью 20..22°, днем 34..36°.
В Карпатах 3 августа без осадков. Температура ночью 14..19°, днем 24..29°.
Ранее сообщалось, что власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха.