Киевляне продолжают блокировать Харьковское шоссе, несмотря на жару и ночь

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Жители нескольких домов, отключенных от водо, — и электроснабжения, продолжают перекрывать движение на Харьковском шоссе.

Накануне вечером стало известно, что несколько сотен граждан перекрыли движение по Харьковскому шоссе в районе MegaCity, требуя возобновить подачу в их дома горячей воды и электричества. По словам граждан, водо, — и электроснабжение отключено уже трое суток.

Facebook Vladislav Bondarenko Блокирование проезда на Харьковском шоссе в Киеве

"Прямо сейчас на Харьковском шоссе, напротив института Химии, община из шести домов которые находятся без света, (электроплиты, холодильники не работают), без воды… На улице +35. Ни один из чиновников и депутатов КГГА не приехал, люди в отчаянии прибегли к радикальным действиям! Продолжение следует", — написал на своей странице в Facebook активист и помощник-консультант народного депутата Украины Владислав Бондаренко.

Facebook Vladislav Bondarenko Перекрытие движения на Харьковском шоссе. Комментарий в Facebook

На видео (см. здесь), опубликованном у него на странице, видно, что прибывшие на место событий полицейские, задерживают одного из мужчин. Судя по кадрам,движение остается частично перекрытым.

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Между тем некоторые пользователи отмечают, что воду и электричество в домах, жители которых перекрыли проезд, отключили за долги и предлагают им "не блокировать движение, а "платить по счетам".