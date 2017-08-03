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    Киев

    Киевляне продолжают блокировать Харьковское шоссе, несмотря на жару и ночь

    (обновлено: )120
    К жителям нескольких домов, перекрывших движение на Харьковском шоссе близ Института химии, так никто из чиновников и не приехал. В то же время полиции начала задержания наиболее активных граждан.
    Блокирование проезда по Харьковскому шоссе
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Жители нескольких домов, отключенных от водо, — и электроснабжения, продолжают перекрывать движение на Харьковском шоссе.

    Накануне вечером стало известно, что несколько сотен граждан перекрыли движение по Харьковскому шоссе в районе MegaCity, требуя возобновить подачу в их дома горячей воды и электричества. По словам граждан, водо, — и электроснабжение отключено уже трое суток.  

    Facebook Vladislav Bondarenko
    Блокирование проезда на Харьковском шоссе в Киеве

    "Прямо сейчас на Харьковском шоссе, напротив института Химии, община из шести домов которые находятся без света, (электроплиты, холодильники не работают), без воды… На улице +35. Ни один из чиновников и депутатов КГГА не приехал, люди в отчаянии прибегли к радикальным действиям! Продолжение следует", — написал на своей странице в Facebook активист и помощник-консультант народного депутата Украины Владислав Бондаренко. 

    Facebook Vladislav Bondarenko
    Перекрытие движения на Харьковском шоссе. Комментарий в Facebook

    На видео (см. здесь), опубликованном у него на странице, видно, что прибывшие на место событий полицейские, задерживают одного из мужчин. Судя по кадрам,движение остается частично перекрытым.

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    Между тем некоторые пользователи отмечают, что воду и электричество в домах, жители которых перекрыли проезд, отключили за долги и предлагают им "не блокировать движение, а "платить по счетам". 

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