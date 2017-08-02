Аномальную жару на Закарпатье невозможно даже измерить - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Жара не способствует продуктивной работе, поэтому на Закарпатье решили сократить рабочий день на час. Соответствующее распоряжение сделал глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

Такой измененный график работы он установил на следующую неделю. Однако, недоработанные часы надо будет отработать позже, когда спадет жара.

Как это решение Геннадия Москаля восприняли в области, сообщила специальный корреспондент Голоса Столицы из Ужгорода Екатерина Ирха.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що кажуть закарпатці про рішення Геннадія Москаля стосовно скорочення робочого дня? Як сприймають? РИА Новости Украина Знойное лето: как выжить в жару

— На Закарпатті зараз дійсно населення потерпає від спеки. Від учора людей у місті з обіду майже не було в Ужгороді, а були пусті кав'ярні і кафе, тому що реально спека досить потужна, і температура підвищується. Щодо розпорядження голови ОДА, то воно є обов'язковим для всіх держструктур і рекомендаційним для приватних структур, але в адміністрації зазначають, що, зазвичай, і приватники дослухаються до таких документів, які видає влада. Сприйняли закарпатці досить позитивно, тому що це є проблема не надумана, зараз на Закарпатті оголошено аж два штормових попередження. Перше стосується саме значного підвищення температури з 1 по 6 серпня, штормове через це, і 1-2 серпня — штормове — через четвертий рівень пожежної небезпеки, що теж пов'язано зі значними температурами. Тому на градусники люди вже намагаються не дивитися, бо вчора увесь день і сьогодні на сонці шкали градусника не вистачало для того, щоб подивитися, яка температура, у затінку температура від 33 градусів до 38. І такої температури дуже давно на Закарпатті не пам'ятають.

Розкажіть докладніше про зміну графіку роботи, рекомендовану ОДА?

— Наскільки я зрозуміла, це скорочення дня стосується останньої години роботи. А відпрацьовувати, дійсно, доведеться. З 28 серпня по 5 вересня робочий день для закарпатців у держструктурах збільшиться на одну годину, аби компенсувати ось ці недопрацьовані години. Окрім того, було зазначено, що якщо температурний режим не зміниться, і спека буде тривати і надалі, то це розпорядження можуть подовжити у дії, а спиралися вони на дату з 2 по 10 серпня щодо скорочення робочого дня, проконсультувавшись з синоптиками, які сказали, що пік спеки на Закарпатті припаде на четвер-п'ятницю, тобто завтра-післязавтра. На вихідні трішки буде менш така критична температура, а наступний тиждень знову нас очікує спека.

Яка ситуація зараз на автошляхах Закарпаття? Чи є проблеми з автомобільним рухом, адже наша дорожня інфраструктура дуже чутлива до високих температур? Чи є інформація від

МНС про якісь події, надзвичайні ситуації на дорозі?

— Події надзвичайні, спричинені спекою, наразі не зафіксовані. Це стосується як самозаймання сухостою в області, так і якихось надзвичайних ситуацій на дорогах. Але, звичайно, з такою спекою пов'язано те, що обмежили рух великогабаритного, вантажного транспорту в області. У світлу пору доби заборонений проїзд. Треба розуміти, що Закарпаття — це транзитний регіон, який межує з чотирма країнами ЄС, з трьома має пункти пропуску, тобто великі вантажні машини — це досить часте явище на дорогах. Зараз для них не найвдаліший час для транспортування їх вантажів. Тому в денну пору доби, я не моніторила особисто, але ця заборона діє, я думаю, що на неї водії і логістичні компанії зважають. Досить пильні зараз і ДСНСники, і патрульна поліція, яка патрулює пункти пропуску і дорожні сполучення між ними.

Що кажуть місцеві аграрії? Чи є способи врятувати урожай, чи мінімізувати втрати від такої спеки?

— Зараз більше переживають не про те, що спека може висушити, а те, що можуть вразити пожежі. Я спілкувалася з речником обласного управляння ДСНС, от вони зазначають, що на цей час поки не зафіксовано таких самозаймань. Але всі розуміють, що вони можливі. А прогноз все ж таки говорить про те, що будемо мати ми певні дощі, тому ґрунт отримає вологу, але ніхто не знає 100%, наскільки погода буде триматися саме в такому режимі спекотному, чи дійсно це буде тиждень-півтора, чи, можливо, до кінця місяця.

Від місцевих лікарів надходять якісь поради для жителів, як вберегтися від спеки? Є інформаційна робота?

— Інформаційна робота ведеться ще з минулого тижня. Її підхопили місцеві ЗМІ, які транслювали і поради лікарів, і збирали народні методи того, як боротися зі спекою. Але головна порада — це все ж таки уникати перебування під сонцем в найбільш небезпечні години, години-пік сонячної активності. По-друге, пити достатньо води в такий період, тому що організм втрачає вологу. Нагадують тим, хто працює з дітками, все ж таки контролювати наявність головних уборів. Тому що сонце і дає нам енергію, і дає нам засмагу, але дуже шкодить і організму. Тим більше, що сонце в такій активності — це не завжди добре. Тому медики це моніторять.

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Напомним, спасатели к возможным летним пожарам начинают готовиться еще зимой, сообщил начальник управления ГУ ГСЧС Анатолий Врублевский, а синоптик Наталья Голеня сообщила, что после недели жары снова вероятны грозы, град и смерчи.