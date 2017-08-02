Фотоитоги 2 августа: День десантника, "адская" жара, QR-код вместо жетона в метро Киева

В Украине в среду, 2 августа, отмечается День высокомобильных десантных войск. День ВДВ официально утвержден в Украине указом президента еще в 1999 году.

По прогнозам синоптиков, температура в 34-36 градусов выше нуля (в тени), которая установилась в Одессе в первых числах августа, — не предел. Уже в субботу столбики термометров могут преодолеть отметку в 37 градусов, а в воскресенье жара может достигнуть 39-40 градусов в тени, что станет абсолютным температурным рекордом августа за все время наблюдений.

С сегодняшнего дня станция киевского метрополитена "Кловская" полностью отказалась от жетонов, пассажиры смогут оплатить проезд по qr-коду.

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Кассы на станции уже закрыты, жетоны не продаются. Для разовой поездки теперь пассажирам предлагают бумажный билет с qr-кодом. Он действует 30 минут после приобретения на этой станции и стоит 5 гривен.