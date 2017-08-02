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    Фотоленты

    Фотоитоги 2 августа: День десантника, "адская" жара, QR-код вместо жетона в метро Киева

    (обновлено: )8501
    Лето в Киеве
    Лето в Киеве
    Житель деревни на северной Суматре закрывает голову от толстого полотна пепла после извержения вулкана.
    QR-код вместо жетона: в Киеве автоматизировали станцию метро
    Курортный сезон в Одессе
    Активисты устроили горящую баррикаду на шоссе во время протеста против президента Мишела Темера в Сан-Паулу.
    Участник соревнований по кроссфиту среди параспортсменив и ветеранов АТО Игры Героев в Гвардейском Днепропетровской области.
    Селфи с Папой Римским в Ватикане
    Последствия нападения террористов-смертников в мечети в Герате, Афганистан
    День ВДВ в Украине
    День ВДВ в Украине
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгенйи Котенко
    Житель деревни на северной Суматре закрывает голову от толстого полотна пепла после извержения вулкана.
    Житель деревни на северной Суматре закрывает голову от толстого полотна пепла после извержения вулкана.
    IVAN DAMANIK / AFP
    QR-код вместо жетона: в Киеве автоматизировали станцию метро
    Курортный сезон в Одессе
    Думская.net
    Активисты устроили горящую баррикаду на шоссе во время протеста против президента Мишела Темера в Сан-Паулу.
    Активисты устроили горящую баррикаду на шоссе во время протеста против президента Мишела Темера в Сан-Паулу.
    REUTERS Leonardo Benassatto
    Участник соревнований по кроссфиту среди параспортсменив и ветеранов АТО Игры Героев в Гвардейском Днепропетровской области.
    Участник соревнований по кроссфиту среди параспортсменив и ветеранов АТО "Игры Героев" в Гвардейском Днепропетровской области.
    УНИАН
    Селфи с Папой Римским в Ватикане
    Селфи с Папой Римским в Ватикане
    REUTERS Max Rossi
    Последствия нападения террористов-смертников в мечети в Герате, Афганистан
    Последствия нападения террористов-смертников в мечети в Герате, Афганистан
    REUTERS Mohammad Shoib
    День ВДВ в Украине
    День ВДВ в Украине
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День ВДВ в Украине
    День ВДВ в Украине
    Фото со страницы Петра Порошенко в facebook

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    В Украине в среду, 2 августа, отмечается  День высокомобильных десантных войск. День ВДВ официально утвержден в Украине указом президента еще в 1999 году.

    По прогнозам синоптиков, температура в 34-36 градусов выше нуля (в тени), которая установилась в Одессе в первых числах августа, — не предел. Уже в субботу столбики термометров могут преодолеть отметку в 37 градусов, а в воскресенье жара может достигнуть 39-40 градусов в тени, что станет абсолютным температурным рекордом августа за все время наблюдений.

    С сегодняшнего дня станция киевского метрополитена "Кловская" полностью отказалась от жетонов, пассажиры смогут оплатить проезд по qr-коду.

    Смотрите также: Кадры эвакуации пассажиров из застрявшего поезда в метро Киева

    Кассы на станции уже закрыты, жетоны не продаются. Для разовой поездки теперь пассажирам предлагают бумажный билет с qr-кодом. Он действует 30 минут после приобретения на этой станции и стоит 5 гривен.

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