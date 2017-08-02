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    Общество

    В Украине в среду отмечается День десантника

    (обновлено: )24
    Министр обороны Степан Полторак отметил в своем поздравлении, что украинские десантники не раз доказывали своей героизм в зоне проведения АТО в Донбассе.
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В Украине в среду, 2 августа, отмечается  День высокомобильных десантных войск.

    Десантников поздравил министр обороны Украины Степан Полторак.

    "Вы всегда и при любых обстоятельствах остаетесь верными украинскому народу и присяге. Жизненный принцип "Никто кроме нас" четко характеризует вашу мощь, готовность прийти туда, где сложнее и где справитесь только вы", — написал министр на своей странице в Facebook.

    Степан Полторак, facebook
    Пост министра обороны Степана Полторака

    День ВДВ официально утвержден в Украине указом президента еще в 1999 году.

    Ранее сообщалось, что под Николаевом подразделения 79 десантно-штурмовой бригады провели проверку техники к преодолению водных преград.

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