В Украине в среду отмечается День десантника

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В Украине в среду, 2 августа, отмечается День высокомобильных десантных войск.

Десантников поздравил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Вы всегда и при любых обстоятельствах остаетесь верными украинскому народу и присяге. Жизненный принцип "Никто кроме нас" четко характеризует вашу мощь, готовность прийти туда, где сложнее и где справитесь только вы", — написал министр на своей странице в Facebook.

Степан Полторак, facebook Пост министра обороны Степана Полторака

День ВДВ официально утвержден в Украине указом президента еще в 1999 году.

Ранее сообщалось, что под Николаевом подразделения 79 десантно-штурмовой бригады провели проверку техники к преодолению водных преград.

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