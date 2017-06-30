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30.06.201719:34
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    Фотоленты

    В Киев пришла жара

    Тема:

    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары (69)

    67
    Лето в Киеве
    Лето в Киеве
    Лето в Киеве
    Лето в Киеве
    Лето в Киеве
    Лето в Киеве
    Лето в Киеве
    Лето в Киеве
    Лето в Киеве
    Лето в Киеве
    Лето в киеве
    Лето в Киеве
    Лето в Киеве
    Лето в Киеве
    Лето в Киеве
    УНИАН
    Лето в Киеве
    УНИАН
    Лето в Киеве
    УНИАН
    Лето в Киеве
    Украинское фото
    Лето в Киеве
    Украинское фото
    Лето в Киеве
    Украинское фото
    Лето в Киеве
    Украинское фото
    Лето в Киеве
    SERGEI SUPINSKY / AFP
    Лето в Киеве
    Sergei SUPINSKY / AFP
    Лето в Киеве
    SERGEI SUPINSKY / AFP
    Лето в киеве
    SERGEI SUPINSKY / AFP
    Лето в Киеве
    Sergei SUPINSKY / AFP
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин

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    Температура воздуха в ближайшие два дня — 30 июня и 1 июля — в юго-восточных областях Украины повысится до +35…+38.

    "В южных и восточных областях эти 35-38 (градусов — Ред.) мы ждем завтра (30 июня — Ред.) и послезавтра, 1 июля. В эти дни может быть и 38 (градусов — Ред.) в отдельных пунктах юго-восточной части Украины. Завтра тоже уже может быть (повышение температуры — Ред.), начиная от Херсонской до Запорожской области", — сообщили и в Укргидрометцентре.

    По прогнозу синоптиков, жара начнет спадать с 1 июля, начиная с западных областей, а на следующей неделе снижение температуры будет по всей территории страны.

    Смотрите также: Фотоитоги 30 июня: обрушение Донецкого университета, пожар в зоне ЧАЭС и шторм в Москве

    В начале июля в ряде регионов Украины пройдут дожди. "Постепенно будет перемещаться фронт и дожди — с запада на восток и на юг", — отметили в Гидрометцентре.

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