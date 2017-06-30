В Киев пришла жара

Температура воздуха в ближайшие два дня — 30 июня и 1 июля — в юго-восточных областях Украины повысится до +35…+38.

"В южных и восточных областях эти 35-38 (градусов — Ред.) мы ждем завтра (30 июня — Ред.) и послезавтра, 1 июля. В эти дни может быть и 38 (градусов — Ред.) в отдельных пунктах юго-восточной части Украины. Завтра тоже уже может быть (повышение температуры — Ред.), начиная от Херсонской до Запорожской области", — сообщили и в Укргидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, жара начнет спадать с 1 июля, начиная с западных областей, а на следующей неделе снижение температуры будет по всей территории страны.

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В начале июля в ряде регионов Украины пройдут дожди. "Постепенно будет перемещаться фронт и дожди — с запада на восток и на юг", — отметили в Гидрометцентре.