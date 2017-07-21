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    В Киеве из-за жары ограничивают движение большегрузного транспорта

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    Ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн будет действовать в Киеве с 10:00 до 22:00.
    Фуры. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА новости Украина. Киеве в связи с повышением температуры воздуха до + 28 ° С вводится ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК "Киевавтодор".

    Как уточняется в сообщении, ограничение будет действовать с 10:00 до 22:00.

    В КГГА напомнили, что такие изменения вводятся в соответствии с распоряжением от 07.07.2012 № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".

    Оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения по улично-дорожной сети города будет осуществлять Управление патрульной полиции в г. Киеве.

     

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