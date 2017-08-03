Владимир Кличко. Лучшие моменты карьеры

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко после боя за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO против болгарского боксера Кубрата Пулева, в Гамбурге (Германия), в субботу, 15 ноября 2014 г. Украинский боксер Владимир Кличко отправил в нокаут болгарина Кубрата Пулева в 5-м раунде.