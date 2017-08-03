Владимир Кличко. Лучшие моменты карьеры

Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко заявил, что никогда не мечтал, что его спортивная карьера получится настолько успешной и продолжительной.
В четверг 41-летний Кличко, который на протяжении карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, объявил, что решил уйти из профессионального бокса.
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Он заявил, что достиг всего, о чем мечтал, и готов к новой карьере.
Кличко на профессиональном ринге одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (4 — нокаутом). На любительском уровне украинец принес своей национальной команде золотую медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории свыше 91 кг.