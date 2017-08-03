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    Фотоленты

    Владимир Кличко. Лучшие моменты карьеры

    Тема:

    Владимир Кличко. Окончен бой (77)

    (обновлено: )12
    Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко
    Украинский боксер Владимир Кличко во время процедуры взвешивания накануне боя с Энтони Джошуа, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    Владимир и Виталий Кличко после поединка Владимира против Франческо Пьянета
    Владимир Кличко
    Бой Владимира Кличто и Мариуша Ваха
    Владимир Кличко
    Бокс. Владимир Кличко. Архивное фото
    Бокс. Поединок Владимир Кличко – Александр Поветкин
    Бокс. Поединок Владимир Кличко – Александр Поветкин
    Владимир Кличко и Виталий Кличко
    Бокс. Официальная процедура взвешивания А.Поветкина и В.Кличко
    Владимир Кличко
    Пресс-конференция Владимир Кличко – Брайант Дженнингс
    Пресс-конференция Владимира Кличко и Тайсона Фьюри
    Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинский боксер Владимир Кличко оказался на 500 граммов легче претендента британца Тайсона Фьюри перед боем в Дюссельдорфе
    Британский боксер Энтони Джошуа и украинец Владимир Кличко в Нью-Йорке на пресс-конференции
    Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинский боксер Владимир Кличко во время взвешивания накануне боя, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко
    Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко после боя за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO против болгарского боксера Кубрата Пулева, в Гамбурге (Германия), в субботу, 15 ноября 2014 г. Украинский боксер Владимир Кличко отправил в нокаут болгарина Кубрата Пулева в 5-м раунде.
    УНИАН
    Украинский боксер Владимир Кличко во время процедуры взвешивания накануне боя с Энтони Джошуа, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    Украинский боксер Владимир Кличко во время процедуры взвешивания накануне боя с Энтони Джошуа, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    УНИАН
    Владимир и Виталий Кличко после поединка Владимира против Франческо Пьянета
    Владимир и Виталий Кличко после поединка Владимира против Франческо Пьянета
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Владимир Кличко
    Владимир Кличко
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк
    Бой Владимира Кличто и Мариуша Ваха
    Чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко защитил свои чемпионские пояса, победив поляка Мариуша Ваха, не знавшего поражений до этого боя.
    REUTERS/Morris Mac Matzen
    Владимир Кличко
    Украинский боксер Владимир Кличко на тренировке перед боем с российским боксером Александром Поветкиным.
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк
    Бокс. Владимир Кличко. Архивное фото
    Украинский боксер Владимир Кличко на церемонии взвешивания перед боем с российским боксером Александром Поветкиным, который состоится 5 октября 2013 года в Москве.
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
    Бокс. Поединок Владимир Кличко – Александр Поветкин
    Чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBO, украинец Владимир Кличко радуется победе в бою за титул чемпиона мира по версиями WBA, IBF, WBO, IBO.
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
    Бокс. Поединок Владимир Кличко – Александр Поветкин
    Чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBO, украинец Владимир Кличко (в центре) после победы в бою за титул чемпиона мира по версиями WBA, IBF, WBO, IBO.
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
    Владимир Кличко и Виталий Кличко
    Чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBO, украинец Владимир Кличко радуется победе в бою за титул чемпиона мира по версиями WBA, IBF, WBO, IBO. Справа - украинец Виталий Кличко.
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
    Бокс. Официальная процедура взвешивания А.Поветкина и В.Кличко
    Украинский боксер Владимир Кличко на церемонии взвешивания перед боем с российским боксером Александром Поветкиным, который состоится 5 октября 2013 года в Москве.
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк
    Владимир Кличко
    Украинский боксер Владимир Кличко на тренировке перед боем с российским боксером Александром Поветкиным.
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк
    Пресс-конференция Владимир Кличко – Брайант Дженнингс
    Пресс-конференция Владимир Кличко – Брайант Дженнингс
    Associated Press Seth Wenig
    Пресс-конференция Владимира Кличко и Тайсона Фьюри
    Пресс-конференция Владимира Кличко и Тайсона Фьюри
    REUTERS
    Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинский боксер Владимир Кличко оказался на 500 граммов легче претендента британца Тайсона Фьюри перед боем в Дюссельдорфе
    Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинский боксер Владимир Кличко оказался на 500 граммов легче претендента британца Тайсона Фьюри перед боем в Дюссельдорфе
    REUTERS Lee Smith
    Британский боксер Энтони Джошуа и украинец Владимир Кличко в Нью-Йорке на пресс-конференции
    Британский боксер Энтони Джошуа и украинец Владимир Кличко в Нью-Йорке на пресс-конференции
    AP Photo/Richard Drew
    Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинский боксер Владимир Кличко во время взвешивания накануне боя, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинский боксер Владимир Кличко во время взвешивания накануне боя, в Лондоне (Великобритания), 28 апреля 2017
    УНИАН

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    Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко после боя за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO против болгарского боксера Кубрата Пулева, в Гамбурге (Германия), в субботу, 15 ноября 2014 г. Украинский боксер Владимир Кличко отправил в нокаут болгарина Кубрата Пулева в 5-м раунде.

    Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко заявил, что никогда не мечтал, что его спортивная карьера получится настолько успешной и продолжительной.

    Видеообращение Владимира Кличко об уходе из бокса. Видео
    KlitschkoOfficial/Youtube
    "Спасибо и до свидания". Владимир Кличко о завершении боксерской карьеры

    В четверг 41-летний Кличко, который на протяжении карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, объявил, что решил уйти из профессионального бокса.

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    Он заявил, что достиг всего, о чем мечтал, и готов к новой карьере.

    Кличко на профессиональном ринге одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (4 — нокаутом). На любительском уровне украинец принес своей национальной команде золотую медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории свыше 91 кг.

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