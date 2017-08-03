В Одессе от жары скончался один из руководителей военного госпиталя

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В среду в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона умер начальник клиники амбулаторно-поликлинической помощи полковник медицинской службы Сергей Муртазаев, сообщает издание "Думская".

Читайте также: Это смертельная война: жара в Украине

"Он упал прямо на аллее, и его не стало", — рассказал один из сотрудников медучреждения.

В госпитале подтвердили факт смерти военнослужащего. Причины еще устанавливаются, но предварительно полковник умер из-за проблем с сердцем, которые обострились вследствие жары.

Ранее сообщалось, что у пожилого мужчины не выдержало сердце из-за аномально жаркой погоды во Львове.