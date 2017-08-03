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    В Одессе от жары скончался один из руководителей военного госпиталя

    Тема:

    Украина: жара наступает (148)

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    По информации СМИ, начальник клиники амбулаторно-поликлинической помощи полковник медицинской службы Сергей Муртазаев умер из-за проблем с сердцем, которые обострились вследствие жары.
    Одесский военный госпиталь
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    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В среду в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона умер начальник клиники амбулаторно-поликлинической помощи полковник медицинской службы Сергей Муртазаев, сообщает издание "Думская".

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    "Он упал прямо на аллее, и его не стало", — рассказал один из сотрудников медучреждения.

    В госпитале подтвердили факт смерти военнослужащего. Причины еще устанавливаются, но предварительно полковник умер из-за проблем с сердцем, которые обострились вследствие жары.

    Ранее сообщалось, что у пожилого мужчины не выдержало сердце из-за аномально жаркой погоды во Львове.

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