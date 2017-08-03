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03.08.201710:38
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    Политика

    Вступили в силу изменения в Госбюджет-2017

    (обновлено: )7110
    Сообщается, что расходы государственного бюджета увеличились на 40,704 млрд грн - с 800,398 млрд грн до 841,102 млрд грн.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Вступил в силу закон № 2137-VIII об изменениях в Госбюджет на текущий год.

    Гривны, купюры
    REUTERS Konstantin Chernichkin
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    Так доходы государственного бюджета Украины увеличили более чем на 39 млрд, в том числе доходы общего фонда — на 27,7 млрд грн и спецфонда — на 11,9 млрд грн.

    Расходы госбюджета стали больше на 40,704 млрд грн — с 800,398 млрд грн до 841,102 млрд грн, в том числе расходы общего фонда — на 27 млрд грн и спецфонда — на 13 млрд грн.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

    Напомним, 12 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом предложенные Кабинетом министров изменения в государственный бюджет Украины на 2017 год.

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