Украина обратилась в Международный арбитраж из-за Керченского моста

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Украина направила жалобу в Международный арбитражный суд из-за того, что после постройки Керченского моста часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Кроме того, по словам министра, убытки украинских государственных портов за 23 суток перекрытия судоходства осенью составят полмиллиарда гривен.

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"Министерство иностранных дел Украины еще в июле направило России ноту протеста, но реакции никакой, поэтому с жалобой обратились в Международный арбитражный суд. Ограничение навигации противоречит конвенции ООН по морскому праву", — сказал Омелян в эфире "112 Украина".

Создавшуюся ситуацию прокомментировала и спикер МИД Марьяна Беца.

"Мы сейчас отрабатываем альтернативные маршруты, но опять же, — это неправильно, мы не можем все время подстраиваться под агрессора, который себе захочет, вот сейчас он строит мост, потом решил строить плотину. Сейчас совместно с министерством юстиции работаем, чтобы обратиться ко всем международным инстанциям с целью четкого юридического ответа, что такая ситуация недопустима", — отметила она.

В МИД заявили, что это дело должны рассматривать по существу в следующем году и это не единственное нарушение, с которым украинские дипломаты обратились в арбитраж. По словам Бецы, готовится пакет документов, в котором, в частности, будет обжаловано и строительство Керченского моста.

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Длина моста через Керченский пролив, который соединит Крымский полуостров и Краснодарский край (РФ), составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.