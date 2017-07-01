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    Украина потребует от России компенсаций из-за Керченского пролива - СМИ

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (140)

    (обновлено: )55208
    Согласно информации, убытки украинских государственных портов за 23 суток перекрытия судоходства через Керченский пролив составят 500 миллионов гривен, или около 20 миллионов долларов.
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Украина планирует потребовать от России компенсации убытков украинских портов в связи с планами российской стороны ограничить судоходство через Керченский пролив из-за строительства моста. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на МИД Украины.

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    "Украина имеет право требовать от РФ возмещения причиненного такими действиями российской стороны вреда", — сказал в интервью радиостанции собеседник в МИД, отвечая на вопрос, какие меры примет Украина в связи с ограничением судоходства по каналу.

    При этом заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил газете Deutsche Welle, что убытки украинских государственных портов за 23 суток перекрытия судоходства составят 500 миллионов гривен (около 20 миллионов долларов).

    Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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