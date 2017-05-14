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    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (116)

    242
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Сборка арочных пролетов для фарватерных опор моста.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Сборка арочных пролетов для фарватерных опор моста.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Сборка арочных пролетов для фарватерных опор моста.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Сборка арочных пролетов для фарватерных опор моста.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Сборка арочных пролетов для фарватерных опор моста.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Сборка арочных пролетов для фарватерных опор моста.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Сборка арочных пролетов для фарватерных опор моста.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Люди наблюдают за строительством моста через Керченский пролив в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Люди наблюдают за строительством моста через Керченский пролив в Крыму. Сборка арочных пролетов для фарватерных опор моста.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Сборка арочных пролетов для фарватерных опор моста.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Сборка арочных пролетов для фарватерных опор моста.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Возведение опор моста.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Возведение опор моста.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Сборка арочных пролетов для фарватерных опор моста.

    Арочные пролеты моста через Керченский пролив будут установлены на фарватере этой осенью, что позволит соединить берега Крыма и Кубани, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

    Ранее сообщалось, что строители начали монтировать первые блоки арки автодорожной части моста через Керченский пролив.

    Судоходные пролеты автодорожного и железнодорожного мостов собираются на керченской стороне. Пролет над фарватером Керчь-Еникальского канала обеспечит пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров, протяженность пролета — 227 метров. Сама арка будет высотой 45 метров.

    Читайте также: … и высушить. Крым без воды – стратегия возврата территорий

    "Уже осенью берега Керченского пролива наконец-то соединятся — на фарватере будут установлены арочные пролеты. Все работы не только по строительству самого Крымского моста, но и по формированию ближних и дальних подходов к нему полностью синхронизированы между собой", — приводит слова Соколова инфоцентр "Крымский мост".

    Министр провел выездное совещание на строительных площадках моста и подходов к нему, а также проинспектировал ход строительства транспортного перехода по всей трассе сооружения.

    В инфоцентре отметили, что строительство моста и автоподходов на обоих берегах Керченского пролива идет в соответствии с графиками. Инфраструктурные проекты, которые обеспечат независимое от метеоусловий транспортное сообщение между Крымом и Кубанью, будут завершены в установленные сроки: первые автомобили пойдут в Крым по мосту в конце 2018 года, поезда – в 2019 году.

    К 12 мая мостостроители построили 306 опор из 595, предусмотренных проектом. Больше 4 километров автодорожного моста уже перекрыто пролетами. Территория строительства автоподходов уже очищена от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, завершаются археологические работы.

    Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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