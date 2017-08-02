РФ об иске Украины по Керченскому мосту: пусть судятся и за полеты в космос

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Властям Украины не следует ограничиваться исками из-за приостановки движения в Керченском проливе, а подавать в суд и популяризировать каждое высокотехнологическое достижение РФ, заявил РИА Новости министр внутренней политики, связи и информации Дмитрий Полонский.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что власти страны подсчитывают убытки торговых портов и готовят иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста.

"Я считаю, что властям Украины не стоит ограничиваться только этими исками, но и подать в суд на Россию за космические запуски, за разработки в высокотехнологических областях, и вообще — по каждому шагу российского правительства надо подавать иск, тем самым активно пропагандируя и популяризируя эти достижения", — сказал Полонский.

По словам министра транспорта России Максима Соколова, морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив — арочных пролетов — пройдет при минимальном ограничении судоходства, единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток. Он также подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.