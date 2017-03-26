Строительство автомобильного подхода к мосту через Керченский пролив

Около 70% от всех опор автодорожного моста через Керченский пролив готово, к сентябрю строители планируют приступить к укладке асфальтобетона на уже готовых пролетных строениях моста; предполагается, что к концу текущего года будут готовы около 12-14 километров проезжей части автодороги, сказал в понедельник журналистам Леонид Рженькин, директор по строительству транспортного перехода через Керченский пролив, ООО "Стройгазмонтаж".

По его словам, на сегодняшний день готовы 264 опоры Керченского моста из 595 предусмотренных проектом (44% от проекта), в общей сложности из которых 202 опоры — автомобильные (около 70% от всех опор автодорожного моста).

"Сегодня на всех сухопутных участках автодорожного моста трубосваи все погружены. В планах на ближайшее время — продолжение погружения трубосвай в акватории. Сегодня там работа идёт широким фронтом. Работы ведутся ещё на порядка 160 опор, также идёт сборка пролетных строений и бетонирование монолитной плиты проезжей части", — сказал Рженькин.

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Он добавил, что в начале мая текущего года строители планируют отработать технологию по укладке асфальтобетона на сухопутных участках, а к августу-сентябрю — приступить к укладке асфальтобетона на уже готовых пролетных строениях автодорожного моста.

Кроме того, по словам Рженькина, в настоящий момент собрано более 5,8 тысяч тонн металлоконструкций арочных пролетных строений из почти 10 тысяч тонн. "К августу, когда у нас будут готовы форвартерные опоры, мы эти судоходные арки на плавсистеме поднимем на готовые опоры", — уточнил он.

Он также отметил, что строители не сбавляют темпы и по железной дороге. "Планируем, что порядка 30% опор железной дороги будут готовы уже в этом году, также будем монтировать пролетные строения по железной дороге. Что касается автодороги, планируем, что к концу года будет готово около 12-14 километров проезжей части", — сообщил он журналистам.