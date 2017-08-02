Киев готовит иск к РФ из-за ограничения судоходства в Керченском проливе

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Власти Украины подсчитывают убытки торговых портов и готовят иск к России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе в связи со строительством моста, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

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Ранее министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что морская операция по перевозке и установке самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив — арочных пролетов — пройдет при минимальном ограничении судоходства, единовременная приостановка движения по фарватеру не превысит трех суток. Он также подчеркнул, что сразу после завершения технологических операций канал будет незамедлительно открываться для прохода судов.

"Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по хождению судов. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами", — цитирует Лавренюка пресс-служба министерства.

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Длина моста через Керченский пролив, который соединит Крымский полуостров и Краснодарский край (РФ), составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.