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    Общество

    Керченская переправа остановила работу

    (обновлено: )64
    Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного тумана. Автомобилистам и пассажирам рекомендовано воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.
    Керченская паромная переправа
    RIA News Владимир Макаров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Керченская паромная переправа приостановила перевозку из-за тумана.

    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму

    "Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий (туман)", — говорится в сообщении МЧС РФ.

    Автомобилистам и пассажирам рекомендовано воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

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    Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополь являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с Россией. 

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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