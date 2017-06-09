Крымчанин пытался переплыть Керченский пролив на пластиковых бутылках

КИЕВ, 9 июн – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Мужчину, обвязанного пластиковыми бутылями, обнаружили в акватории Керченского пролива. Он намеревался вплавь добраться до берегов Кубани, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

Инцидент произошел 5 июня.

"В акватории Керченского пролива лоцманский катер "Алмаз" на расстоянии одной мили от берега обнаружил мужчину, обвязанного пластиковыми бутылями. Члены судокоманды подняли пловца на борт и доставили на берег", — говорится в сообщении.

В ходе опроса спасенный гражданин назвался "Иваном", свой поступок объяснил желанием "познать способности и, переплыв Керченский пролив, попасть на материк".

"В дальнейшем выяснилось, что мужчина не имеет при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Ко всему прочему страдает потерей памяти и не в состоянии сообщить пограничникам хоть какую-нибудь информацию о себе", — отметили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение Керчи для проведения комплексной диагностики после длительного пребывания в воде.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.