В Крыму открыли смотровую площадку с видом на мост через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Смотровую площадку с видом на мост через Керченский пролив соорудили со стороны крымского берега, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

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"Мы знаем, что очень многие жители Керчи и туристы приезжают сюда, чтобы посмотреть на строительство Крымского моста. Отсюда действительно открывается прекрасный панорамный вид, поэтому мы решили эту площадку сделать удобнее и комфортнее", — сказал заместитель начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Владислав Сафин.

Работы велись в рамках субботника по облагораживанию территорий с обеих сторон Керченского пролива, отмечается в сообщении.

Площадка расположена на территории крепости "Керчь". Ее отсыпали щебнем. Понадобилось около 200 кубометров. Разровняли территорию с помощью специальной техники – автопогрузчиков и виброплиты.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.