Хроника 1 июня: покушение на комбата Осмаева, санкции США, атака на отель в Маниле

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 1 июня, в Киеве был ранен комбат Адам Осмаев, а в офисе крупного телеком-провайдера в центре столицы прошли обыски. Помимо этого вчера Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, а после нападения на казино в Маниле погибли десятки людей. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Покушение на комбата Осмаева и его жену в Киеве

В Киеве в четверг, 1 июня, из пистолета был ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина. По данным полиции, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde на улице Кирилловской. При встрече Вернер достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву, после чего его жена из наградного пистолета марки ПМ четырежды выстрелила в нападавшего.

Обыски в офисе крупного телеком-провайдера в центре Киева

Накануне обыски прошли в офисе ІР-оператора Wnet, расположенном в центре Киева. В СБУ сообщили, что следственные действия проводятся в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины: "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины". Сам провайдер связал обыски в столичном офисе с блокированием сайтов РФ.

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Антикоррупционная прокуратура возбудила дело против Левочкина

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело против одного из лидеров партии "Оппозиционный блок", депутата Верховной Рады Сергея Левочкина, который был главой администрации экс-президента Виктора Януковича. Он подал в отставку с этой должности после 30 ноября 2013 года, когда милиция применила силу против протестующих на Майдане.

Штурм Киевсовета добробатами

Киевский городской совет принял в целом решение о предоставлении официального статуса бойцам добровольческих батальонов, приравняв их к участникам АТО. Принятие решения сопровождалось потасовками и столкновениями: в здание Киевсовета ворвались бойцы добробатов с требованием предоставить им статус участников боевых действий. Участники акции пытались пройти в сессионный зал, но их оттеснили полицейские. По данным СМИ, правоохранители применили слезоточивый газ.

Порошенко одобрил закон о приватизации жилья в общежитиях

Глава государства Петр Порошенко подписал законопроект №1076 "Предложения президента к закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий". Весной парламент принял закон о приватизации жилья в общежитиях, однако глава государства Петр Порошенко воспользовался правом вето и вернул документ на повторное рассмотрение в парламент.

Суд постановил возобновить дело против Коцабы

Высший специализированный суд отменил оправдательное решение апелляции по делу журналиста Руслана Коцабы. Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации в Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Суд приговорил его к 3,5 годам тюрьмы, признав его виновным в препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины. При этом Апелляционный суд Ивано-Франковской области в июле минувшего года полностью оправдал журналиста.

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США ввели санкции против граждан России и КНДР

Власти США ввели новые санкции в отношении граждан РФ и Северной Кореи. Как говорится в заявлении Минфина США, такое решение было принято в связи с развитием ядерной программы КНДР. Среди прочего, санкции введены в отношении Корейской народной армии и министерства народных вооруженных сил КНДР. Также санкции введены в отношении трех российских компаний, включая "Независимую нефтяную компанию" (ННК) Эдуарда Худайнатова и ее структуру.

Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. "США выйдут из Парижского соглашения по климату", — сообщил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме в четверг. При этом губернаторы трех американских штатов Калифорния, Вашингтон и Нью-Йорк заявили о своей приверженности целям Парижского соглашения по климату, несмотря на объявление Трампа.

Нападение на казино в Маниле

Не менее 34 тел обнаружено в гостиничном комплексе в Маниле после нападения, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ. По данным полиции, злоумышленник, вооруженный штурмовой винтовкой, в одиночку пытался ограбить казино в отеле Resorts World Manila и поджег при этом игровые столы, после чего в заведении возник пожар. ​Нападавший покончил с собой.

В первый день лета, 1 июня, во многих странах отмечается Международный день детей и Всемирный день родителей. К тому же в первый летний день празднуют Всемирный день молока. Дело в том, что в некоторых странах уже имелась традиция празднования национального Дня молока. По стечению обстоятельств почти во всех станах этот праздник выпадал на 1 июня или дни, близкие к этой дате. Поэтому было принято решение назначить официальный день молока на первый день лета.