Бортник: список запретных СМИ - это открыть щелку в ящике Пандоры

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Едва президент Петр Порошенко подписал доктрину информационной безопасности, в Министерстве информационной политики сразу же бросились выполнять распоряжение начальства. Не прошло и нескольких месяцев, как ведомство подготовило список первых кандидатов на блокировку и уже в ближайшие дни сделает его достоянием общественности.

По мнению политического эксперта, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, блокирование СМИ — следующий шаг власти к сжиманию информационного пространства.

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"Конечно, наиболее правильным было бы дождаться запретного списка и посмотреть, какие масс-медиа будут в него включены", — говорит эксперт.

"Если там будут оппозиционные к власти СМИ, то это станет поводом, чтобы бить тревогу. В случае же, если в списке окажутся те ресурсы, которые действительно распространяют какие-то опасные вещи, то, возможно, в этом есть целесообразность. Очень плохо, что до сих пор нет открытого обсуждения этого вопроса. Ведь в демократическом обществе каждый конкретный запрет СМИ должен обсуждаться в публичной плоскости. У нас же запретный список принимается кулуарно, группой людей с крайне сомнительной репутацией и субъективными взглядами", — считает Бортник

Вместе с тем, по мнению эксперта, будущая публикация списка малоизвестных онлайн-ресурсов — первый шаг к атаке на крупных "китов" отечественного медиа-рынка.

"Это только начало, попытка открыть щелку в ящике Пандоры. Сначала закроют откровенно сепаратистские СМИ, а затем, поближе к выборам в списке могут оказаться абсолютно респектабельные ресурсы, которые занимают оппозиционную власти позицию", — говорит Бортник. "Так или иначе, нельзя блокировать сайты легальных СМИ. Если масс-медиа официально зарегистрированы, они не могут быть заблокированы. Сначала должно быть решение суда по тому или иному СМИ, а уже потом внедряться те или иные формы блокирования".